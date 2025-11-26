«Айылгы» норуот айымньытын дьиэтигэр Олоҥхо дэкээдэтин үөрүүлээх аһыллыытыгар саха саҥатын сайыннарааччылар, уран тыл уустара муһуннулар. Кэлбит дьону-сэргэни саламааттаах алаадьынан, иҥэмтиэлээх утахтарынан күндүлээтилэр. Ону сэргэ арчыланарга, ыраастанарга аналлаах «Алгыстаах бэлэҕи” бэлэхтээтилэр.
Чурапчы улууһун далбар хотуттара оту уматан сыт таһааран ыраастаатылар, арчылаатылар. Салгыы алгысчыт Николай Григорьев аал уоту айах тутан алгыс сиэрин-туомун толордо.
Улуустааҕы култуура исписэлииһэ Игнатий Каженкин кэлбит дьону-сэргэни Саха норуотун улуу айымньытын – Олоҥхо күнүнэн эҕэрдэлээн туран, үөрүүлээх сонуну иһитиннэрдэ:
«Бүгүн Дьокуускайга биһиги улууспутуттан олоҥхоһут Николай Дьячковскай, оһуохайдьыт Валентина Дьячковская уонна норуот маастара Надежда Ахматова СӨ Ил Дархана Айсен Николаев быйылгы стипендиатын туоһу суругун үөрүүлээх быһыыга-майгыга туттулар. Ону сэргэ Айсен Сергеевич Олоҥхо салгыы сайдарыгар үһүс уон сыллаах анал балаһыанньатыгар илии баттаата. Бу барыбыт үөрүүтэ, ситиһиитэ. Төрүт үгэс үксүү, кэҥии, тэнийэ турдуҥ!”
Улуус дьаһалатытан социальнай коммуникацияҕа салаатын салайааччыта Алена Пермякова:
— Чурапчыга 239 олоҥхоһут олорон ааспыта биллэр. Онуоха бу улуу айымньыбыт биһиги улууспутугар биир бастыҥнык сайдыбыта. Тустаах үлэни-хамнаһы ытыктыыр култуурабыт бэтэрээннэрэ Мария, Валерий Герасимовтар 2014 сыллаахха саҕалаан, 2022 сыллаахха улуус баһылыга Степан Саргыдаев көҕүлээһининэн Олоҥхо киинэ тэриллибитэ. Ол курдук, 2014 сыллаахтан үлэ тэтимирэн, ситимнэнэн, кэккэ ситиһиилэр кэлбиттэрэ. Бүгүн биһиги киэн тутта ааттыыбыт, Олоҥхо стипендиаттарын Николай Григорьевы, Николай Тарасовы, Николай Дьячковскайы, Сусанна Лазареваны, оһуохайдьыт Валентина Дьячковскайы, Семен Морфунову уонна иис-уус эйгэтигэр талба талааннарбытын Ольга Седалищеваны, Василий Поповы, Надежда Ахматованы. Төрүт үгэспитин илдьэ сылдьар, тарҕатар ытык дьоммут баар буолан, биһиги омук быһыытынан кэскиллээхпит, тирэхтээхпит.
Бу күн «Айар кыл” кырыымпаһыттар бөлөхтөрө (сал. Сардаана Макарова). умсугутуулаах матыыбы иһитиннэрдилэр. Олоҥхо ыһыаҕын араас сылларга кыайыылаахтара Николай Григорьев, Николай Христофоров, Сусанна Лазарева Олоҥхоттон быһа тардан толордулар. Үөрүүлээх тэрээһини дэгэрэн тэтимнээх ырыаһыттар ситэрэн биэрдилэр. Салгыы маастар-кылаас буолуоҕа уонна күн үҥкүүтүнэн — оһуоҕайынан түмүктэниэҕэ.
Бэлиэтээн эттэххэ, үгэскэ кубулуйбут Олоҥхо декадатын чэрчитинэн араас өрүттээх дьаһаллар былааннаналлар. Манан эрэ түмүктэммэккэ, сыл устата, дьыл кэмнэринэн төрүт үгэстэри сайыннарар, тэнитэр туһааннаах тэрээһиннэр ыытыллыахтара. Ол курдук, саха төрүт оонньуулара, үрүҥ күнү көрсүү уо.д.а.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Марфа Петрова, "Саҥа олох"