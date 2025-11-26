Өрөспүүбүлүкэбит Ил Дархана Айсен Николаев саха төрүт култууратын тарҕатааччылар, үйэтитээччилэр үлэлэрин сыаналаан сыл устата 30 тыһ. солкуобай кэмэйдээх истипиэндьийэни ылалларыгар дьаһалы 2022 сыллаахха таһаарбыта. Уустарга — 2023 сыллаахха. Онтон ылата сылын аайы өрөспүүбүлүкэ олоҥхоһуттара, оһуокайдьыттара, уустара улахан куонкуруһу ааһан бу истипиэндьийэҕэ тиксэллэр. Истипиэндьийэни Олоҥхо күнүн бэлиэтиир биир бэлиэ күммүтүгэр — сэтинньи 25 күнүгэр өрөспүүбүлүкэ баһылыга туттарар.
Истипиэндьийэ олохтонуоҕуттан Сунтаар улууһун олоҥхоһуттара, оһуокайдьыттара, уустара сыл ахсын истипиэндьийэҕэ тиксэллэрэ олус үчүгэй. Санатан этэр буоллахха, 2022 сыллаахха олоҥхоҕо Никандр Тимофеев, оһуокайга Михаил Евсеев-Кураһаай истипиэндьийэ туппуттара. Оттон эһиилигэр олоҥхоҕо Никандр Тимофеев, ону сэргэ икки оһуокайдьыппыт – Роман Иванов, Марта Тимофеева ылан турардаахтар. Былырыын олоҥхоҕо биир дойдулаахпыт Владимир Данилов-Бэһэлэйдээх Болуодьа, оһуокайдьыттар Лариса Иванова-Ырыа Дьаархан, Мария Чокурова өрөспүүбүлүкэ истипиэндьийэ хаһаайыннара этилэр. Ону сэргэ тимир уустарыгар Дьокуускайга олорор биир дойдулаахпыт Дабайар Уус 30 тыһ. солк. суумалаах истипиэндьийэни туппута.
Оттон быйыл төрдүс сылын туттарыллар истипиэндьийэ хаһаайыттарынан олоҥхоҕо Наталья Эконова, оһуокайга Светлана Зедгенидзева уонна тимир ууһа Василий Уаров буоллулар.
Истипиэндьийэ хаһаайыттарын бу ситиһиигитинэн эҕэрдэлиибит. Дьоҥҥо-сэргэҕэ талааҥҥытын иһитиннэрэ, биллэрэ, саха төрүт култууратын үйэтитэ сылдьыҥ, үгүс үөрэнээччилэрдээх буолуҥ диэн баҕа санаабытын эттэхпит буоллун!