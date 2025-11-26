Ааспыт өрөбүллэргэ Бэрдьигэстээххэ спорт биир улахан бырааһынньыга буолла. Ол курдук, спорт биир маассабай көрүҥэр мини-футболга Валерий Дьяконов сырдык аатыгар аһаҕас күрэхтэһии ыытылынна. Валерий Николаевич сүрүн үлэтин таһынан, Горнайга спорт сайдыытыгар улахан кылааты киллэрсибитин үрдүктүк сыаналыыбыт. Чуолаан футболга улахан болҕомто ууран, ыччаттар чөл олоҕу, спорду өрө туталларын ситиһэргэ үгүс үлэни ыыппыта. Олоҕун тиһэх күннэригэр диэри футбол федерациятын салайбыта, оннук бэриниилээх киһи этэ. Кини кэнниттэн, аҕатын общественнай үлэтин уола Николай Валерьевич тахсыылаахтык салгыы сылдьарыттан биһиги киэн туттабыт диэн "Үлэ күүһэ" суруйар.
Валерий Дьяконов сырдык аатын үйэтитэргэ футболист уолаттар этии киллэрэн, туруорсан, Бэрдьигэстээххэ күрэхтэһии иккис төгүлүн ыытыллар. Манна өрөспүүбүлүкэҕэ инники күөҥҥэ сылдьар хамаандалар кэлэн күрэхтэһиини киэргэтэллэриттэн санаабыт көтөҕүллэр, үөрэх буолар диэн бэлиэтиэҕи баҕарыллар. Ону таһынан, спорт бу көрүҥэр улууспут биир сүрүн күрэхтэһиитин быһыытынан, өрөспүүбүлүкэ таһымыгар тахсыбыта кэрэхсэбиллээх.
Быйылгы күрэхтэһиигэ Ньурбаттан “Куочай”, Дьокуускайтан “Полюс”, Уус Алдантан “Бэрт Хара”, “Мүрү”, “Чолбон”, Бүлүү, Үөһээ Бүлүүттэн “Верфут”, Алдантан “Эстурион” хамаандалара ыалдьыттаатылар. Кинилэри утары олохтоохтор “Үрдэл”, “Чыпчаал”, “Газовик”, “Атамаец” улуустарын аатын көмүскээтилэр.
Бастакы оонньуулар саҕаланааттарын кытары, хамаандалар кыайыы эрэ туһугар соруктаах кэлбиттэрин көрдөрдүлэр. Бары даҕаны тэҥ таһымнаахтар. Хардары-таары сытыы кимиилэринэн, күүстээх тэбиилэринэн быратаардары чуҥкуппатылар. Биһиги футболистарбытыттан “Газовиктар” табыллан оонньоотулар. Кинилэр бөлөхтөрүттэн тахсан баран, финал 4/1 “Куочай” хамаандатыгар хотторон, салгыы барбатылар. Финал бөлөҕөр ыалдьыттарбыт таҕыстылар.
Түмүккэ, кыһыл көмүс мэтээл иһин киирсиигэ “Эстурион” 5:4 ахсаанынан “Верфуту” хотон, Кубок хаһаайынынан буолла. Үһүс миэстэни “Полюс” ылла. Санатан эттэххэ, “Эстурион” хамаандата Горнайга мэлдьи кыттар. Ааспыт сылга Валерий Дьяконов аатынан бастакы күрэхтэһиигэ “Газовиктарга” кыайтаран, үрүҥ көмүс мэтээллэммиттэрэ. Онон бу сырыыга оҥостон туран кэлэннэр, сыалларын-соруктарын ситистилэр. Уолаттары эҕэрдэлиибит.
Күрэхтэһии үрдүк таһымҥа ыытылларыгар федерация көхтөөх үлэни ыытта. Валерий Николаевичтыын бииргэ үлэлэспит, өрөспүүбүлүкэҕэ тыа хаһаайыстыбата сайдыытыгар сүҥкэн кылаатын киллэрбит Дмитрий Наумов үтүө үлэһит киһи аата ааттана турарыгар этии киллэрэн, кыайыылаах хамаандаҕа Вячеслав Штыров анал бирииһин 50 тыһ. солк олохтообутун Николай Дьяконов дохсун ытыс тыаһын ортотугар туттарда. Үрүҥ көмүс мэтээл хаһаайыттарын Дьяконовтар дьиэ кэргэттэриттэн Екатерина Сорокина уонна Захар Дьяконов 40 тыһ. солк наҕараадалаатылар. Үһүс миэстэлээх “Полюс” футболистарыгар доҕотторун, кылааһынньыктарын, Благовещенскайга бииргэ үөрэммит үөлээннээхтэрин аатыттан Дмитрий Борисов 25 тыһ.солк. анаата.
Сүрүн бириистэри таһынан олохтоммут номинацияларга “Бастыҥ оонньооччу” – Роман Бондаренко, “Защитник” – Артем Николаев (“Эстурион”), “Быратаар” – Тимур Корнилов, “Нападающай” – Иван Васильев (“Верфут”), “Кэскиллээх оонньооччу” – Николай Антонов (“Куочай”), “Бомбардир” – Артем Пудов (“Полюс”) ааттанан, сыаналаах бириистэринэн наҕараадаланнылар. Футболистартан ураты кылаабынай судьуйанан спорт бэтэрээнэ Алексей Захаров, судьуйанан Гаврил Александров үлэлэрин сиэрдээхтик толорбуттара бэлиэтэннэ.
2026 с. спорт бу көрүҥэр эппиэтинэстээх сыл буолар. Ньурбаҕа ыытыллыахтаах Саха сирин норуоттарын IX оонньууларыгар кыттарга путевка ылыытыгар сытыы киирсиилэр буолуохтара. Горнайдар 2014 с. Намҥа, 2022 с. Уус Алдаҥҥа ситиһиилээхтик кыттан турабыт. Футболистарбыт улуустарын аатын түһэн биэрбэтэхтэрэ. Биэс бастыҥ хамаанда иһигэр киирэннэр чаҕыхай көрдөрүүлэммиттэрэ элбэҕи этэр. Онон кэлэр сылга путевка иһин оонньууларга бэйэлэрин өссө көрдөрүөхтэрэ диэн эрэнэбит.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Үлэ күүһэ", Вячеслав Алексеев