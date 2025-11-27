Сунтаарга эдэр педагогтар уонна кинилэр уһуйааччылара уһуйааннарга иитии-үөрэтии инновационнай ньымаларын улуустааҕы күрэххэ көрдөрдүлэр диэн "Сунтаар сонуннара" суруйар.
Сунтаар 5-с нүөмэрдээх «Ньургуһун» оҕо сайдар киинигэр идэҕэ маастырыстыба уонна көдьүүстээх настаабынньыктааһын «Педагогический дуэт – 2025» улуустааҕы куонкурус буолан ааста. Үөрэх салалтатын өйөбүлүнэн «Ньургуһун» оҕо сайдар киинэ тэрийбит тэрээһинэ улуус араас уһуйааннарыттан иитээччилэри түмтэ. Манна барыта 7 уһуйаантан кэлэн кыттыыны ыллылар. Куонкурус сыалынан талааннаах педагогтары өйөөһүн, настаабынньык статуһун үрдэтии уонна бастыҥ педагогическай уопуту тарҕатыы буолла.
Бырагыраама икки түһүмэхтэн турда. Маҥнайгы түһүмэххэ иитээччилэр аһаҕас дьарыктары ыыттылар, оттон уһуйааччылара дьарыгы ырытан, сүбэлэрин биэрдилэр. Иитиллээччилэргэ үөрэҕи оонньууга кубулутар кэрэхсэбиллээх дьарыктар ыытылыннылар. Ол курдук, оҕолор Зайцев аатырбыт куубуктарын көмөтүнэн дорҕооннору истэн араарарга, ырытарга үөрэннилэр, айылҕаны чинчийэн көрдүлэр, эдэр экологтарга кубулуйдулар, интернет-маҕаһыын «Wildberries” үлэһиттэрэ буоланнар суоттуурга үөрэннилэр, ону тэҥэ ойуур олохтоохторун туһунан элбэх интэриэһинэйи биллилэр-иһиттилэр. Күн иккис аҥарыгар кыттааччылар практическай үөрүйэхтэрин көрдөрдүлэр. Араас тиэмэҕэ бырайыак оҥорон, дьүүллүүр сүбэ иннигэр көмүскээтилэр.
Түмүккэ кыайыылаахтары быһаардылар:
1 истиэпэннээх диплом – «Ньургуһун» (Сунтаар) оҕо сайдар киин иитээччилэрэ Василина Семенова, Татьяна Лазарева.
2 истиэпэннээх диплом – «Ньургуһун» (Сунтаар) оҕо сайдар киин иитээччилэрэ Антонина Пахомова, Варвара Платонова.
3 истиэпэннээх диплом – Сунтаардааҕы «Кыталык» оҕо сайдар киин иитээччилэрэ Светлана Пахомова, Катерина Афанасьева.
Кыайыылаах үрдүк аатын Сунтаар 7-с нүөмэрдээх «Солнышко» оҕо сайдар киин иитэччилэрэ Туйаара Васильева, Марианна Пустолякова ыллылар.
Кыайыылахтар дипломнарынан уонна бириистэринэн наҕараадаланнылар. Бу күн профессиональнай кэпсэтиигэ, уопут атастаһыытыгар уонна салгыы педагогическай көҕүлээһиҥҥэ ураты эйгэни тэрийии буолла. Бары кыттааччыларга салгыы ситиһиилэри баҕарабыт.
