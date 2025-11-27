Сунтаарга 18 саастаах уол энергетик утахтан сүһүрэн балыыһаҕа көрдөрүннэ. Биллэринэн уол маҕаһыыннарга дэлэйдик атыыланар энергетик утаҕы иһэн туруга мөлтөөн, суһал көмө көрдөөн сытар балыыһаҕа бэйэтэ тиийбит.
Үрүҥ халааттаах аанньаллар сүһүрбүт уолга тустаах көмөнү оҥорбуттарын кэннэ, уол туруга чөлүгэр түстэ. Билигин уол доруобуйатыгар туох да суоһаабат диэн доруобуйа харыстабылын үлэһиттэрэ иһитиннэрдилэр.
Кэлиҥҥи кэмҥэ маннык дьалаҕай быһыы уолга үөрэх буолуо. Энергетик састаабыгар кофеин уонна элбэх саахар баар буолан киһи доруобуйатыгар охсуута улаханын өйдүөх тустаахпыт.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Сунтаар Сонуннара, Мира АФАНАСЬЕВА