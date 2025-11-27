Ил Түмэҥҥэ 15-с (уочараттаах) пленарнай мунньах буолла. Дьокутааттар барыта 41 сокуон барылын көрдүлэр.
Ол курдук 2026 сылга уонна былааннаммыт 2027-2028 сс. бүддьүөтү кытта сыһыаннаах сокуоннар дьүүлгэ та5ыстылар, бу судаарыстыбаннай бүддьүөт уонна эбээһээтилинэй мэдиссиинэ страховкатын пуондатын бүддьүөтэ, маны таһынан нолуокка, саха өрөспүүбүлүкэтигэр олохтоох салайыныыга, үөрэҕэриигэ уо.д.а.
Биир сүрүн боппуруоһунан бүддьүөтү көрүү буолла. Норуот дьокутааттара сокуон барылын иккис ааҕыыга ылыннылар. Бүддьүөтү сүрүн параметрдарын ылан көрдөххө, 2026 сылга дохуот уопсай чааһа 337 млрд.солк. прогнозтанар, оттон ороскуот - 349 млрд. солкуобай.
Маны сэргэ, босхо юридическай көмөнөн туһанааччылар категорияларын кэҥэттиигэ сокуон барыла маҥнайгы ааҕыыны ааста. Ол курдук, маннык көмөнөн үөрэҕин кэмигэр икки төрөппүттэрин, эбэтэр соҕотох иитээччитин сүтэрбит устудьуон туһаныа.
