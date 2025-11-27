Дьокуускай куорат аҕа баһылыга Евгений Григорьев тэлэгэрээм ханаалыгар "Якутское" ис дьыала уорганын сотрудникарыгар арыгыны сокуоннайа суохтук атыылааһын утары охсуһууларын иһин махтанна.
Ол курдук, бу күннэргэ куорат устун ыытыллыбыт суһал-профилактикалыыр тэрээһин кэмигэр арыгылаах бородууксуйаны сокуоннайа суох атыылааһын биэс түбэлтэтэ булуллубут.
Ол иһигэр баарга сокуоннай сааһын туола илик оҕоҕо арыгы атыылаабыттар. Икки маҕаһыыҥҥа испиирдээх утахтары отой да атыылыа суохтаахтар эрээри, атыылыы турбуттар.
Маны сэргэ массыыналарыгар укта сылдьан арыгыны аадырыстарынан атыылыыр 25 уонна 31 саастаах бутлегердары туппуттар.
Сокуону кэһээччилэр ааттарыгар административнай боротокуоллар толорулуннулар, сокуоннайа суох арыгы былдьанна.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Евгений Григорьев тэлэгэрээм-ханаала.