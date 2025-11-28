Амма улууһугар ыытылла турар инбэлииттэр декадаларын чэрчитинэн доруобуйаларынан хааччахтаах оҕолорго аралдьытар бэртээхэй тэрээһин ыытылынна.
«Биһиги ыытар декадабытыгар кыттыҺан «Багги» диэн Елена Викторовна уонна Егор Анатольевич Григорьевтар дьиэ кэргэн оҕолорго наҺаа үчүгэй аралдьытар тэрээҺин ыыттылар. Ол курдук кинилэр бэйэлэрэ анал оонньотор сирдэрин 3 чаас устата биэрэн оҕолорбут наҺаа астынан туран оонньоотулар, ол туҺунан кэпсээн аҕай кэллилэр. «Корнхол», «Джакколо» , ону сэргэ араас хамсаныылаах оонньуулары оонньоттубут. Маны тэҥэ оҕолорго улууспут фокуснига Михаил Афанасьев умнуллубат түгэннэри бэлэхтээтэ. Түмүккэ бары минньигэс сок истилэр, сакалаат, саахар баата сиэн олус астынан тарҕастылар. Бу үөрүүнү бэлэхтээбит Григорьевтар дьиэ кэргэҥҥэ, Михаил Афанасьевка, бары кыттыспыт дьоммутугар дириҥ махталбытын тириэрдэбит»,-диэн Амма улууҺун инбэлииттэрин уопсастыбатын бэрэссэдээтэлэ Светлана Софронова сырдатта.
