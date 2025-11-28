Сахабыт сирин үрдүнэн арыгыны сокуоннайа суох атыылааһын утары охсуһуу күннэтэ ыытыллар. Ааспыт сууккаҕа Дьокуускайга, Мииринэйгэ, Горнайга, Намҥа уонна Мэҥэ Хаҥаласка сокуон кэһиитэ тахсыбыта билиннэ.
Ол курдук, Дьокуускайга Губина уулусса биир маҕаһыыныгар 23 саастаах атыыһыт арыгыны сокуоннайа суох атыылаан административнай эппиэтинэскэ тардылынна.
Тимирязева уулуссаҕа турар маҕаһыыҥҥа 52 саастаах атыыһыт дьахтар эмиэ көҥүллэммэт бириэмэҕэ арыгыны атыылаан эппиэтинэскэ тардыллыа.
Оттон Кирова уулуссаҕа 27 саастаах суоппар уол массыынатын салонуттан буокка атыылаан тутуллубут. Боротокуол толоруллубут.
Маннык түбэлтэ Мииринэй куорат Өктөөп 50 сыла шоссеҕа буолбут. Онно 31 саастаах суоппар эр киһи эмиэ массыынатыгар тиэйэ сылдьан буокка атыылыыра биллибит. Бу түбэлтэ киэһэ 21 чаас 20 мүнүүтэҕэ буолбута быһаарыллыбыт. РФ Административнай Кодексын 14.17.1 ыстатыйатынан эппиэтинэс сүктэрилиннэ.
Горнай улууһун Бэрдьигэстээх сэлиэнньэтигэр участковай боломуочуйалаахтар маныаха майгынныыр түбэлтэни арыйдылар. Улуус киинигэр 36 саастаах олохтоох эмиэ массыынатыттан арыгы атыылыыра биллибит.
Нам улууһугар полиция сотрудниктара 34 саастаах бутлегеры туппуттар. Эр киһи улуус киинигэр сокуоннайа суохтук арыгыны массыынатыгар тиэйэ сылдьан атыылыра биллибит. Администратвнай боротокуол толоруллубут.
Бу кэмҥэ Мэҥэ Хаҥалас Майатыгар сокуоннай сааһын туола илик оҕоҕо арыгы атыылаабыттара биллибит. Быһаарбыттарынан, Алданскай уулуссаҕа турар маҕаһыын 26 саастаах атыыһыта испиирдээх утахтары иһиигэ кучуйбута биллибит. Кини аатыгар административнай Кодекс 14.16 ыстатыйатынан эппиэтинэс сүктэрилиннэ.
Тутуллубут арыгы барыта былдьанна.
СӨ ис дьыалаҕа министириэристибэтэ санатарынан, сокуону кэһии, буруйу оҥоруу үксүн арыгы иһэн баран оҥоһуллар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: СӨ ис дьыалаҕа министириэристибэтин пресс киинэ.