Амма нэһилиэгин Айыы дьиэтигэр «Эбээ, эһээ сүбэлэрэ» бырайыак бастакы тэрээһинигэр 5, 6 уонна 7 кылаас оҕолорун, уопсайа 100 орто сүһүөх үөрэнээччилэрэ, ону сэргэ алта эбээ, икки эһээ уонна алта төрөппүт кыттыыны ыллылар.
Тэрээһиҥҥэ оҕолор Байанай ыйын сиэрин-туомун кытта билистилэр. Сиэр — туом туһунан СӨ култуура туйгуна, алгысчыт Василий Кочаткин сиһилии кэпсээтэ. Кэлбит эбэлэр, эһэлэр аал уоту аҺатан, оҕолорго алгыстарын анаатылар. Эбэлэр «Төрүт ас абылаҥа» маастар-кылааска алаадьы, саламаат хайдах астанарын көрдөрдүлэр. Алтыс уонна сэттис кылаас кыргыттара алаадьы астыырга холоннулар, уолаттар тырыыҥка оҥорон, уоту отторго үөрэннилэр.
Онтон кэлбит эһэлэр идэһэ, муҥха туһунан кэпсээтилэр. Түмүккэ эбэлэр оҕолору үтүлүк, кээнчэ киэбин быһарга үөрэттилэр. ТэрээҺинтэн оҕолор элбэҕи билэн, үөрэн-көтөн тарҕастылар. Кэлэн кыттыыны ылбыт эбэлэрбитигэр, эҺэлэрбитигэр, төрөппүттэрбитигэр уонна бииргэ үлэлээбит кылаас салайааччыларыгар, үһүс көлүөнэ салайааччытыгар Наталья Кононовна Дьячковскаяҕа, Айыы дьиэтин салайааччытыгар Василий Кочаткиҥҥа уонна Амма нэҺилиэгин баҺылыгар Михаил Артемьевка тэрийээччилэр ааттарыттан махталбытын тиэрдэбит. Бу олус наадалаах, туһалаах бырайыак буолбутун тэрээҺин кыттыылаахтара бэлиэтээтилэр, олус астынан бардылар. Инникитин даҕаны оҕолорбут туһугар бука бары бииргэ ылсан, бу бырайыак сайда турарыгар улэлиэхпит диэн эрэнэбин.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Полина НОВИКОВА, Амма №1-дээх оскуолатын төрөппүттэрин Координационнай сэбиэтин чилиэнэ, бырайыак тэрийээччитэ, Амма Олоҕо.