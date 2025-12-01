Горнай улууһун Бэрдьигэстээҕэр сэтинньи 28 күнүгэр Афанасий Парфенов аатынан спортивнай комплекска Дьокуускайтан адаптивнай спорт киинин спортсменнара ыалдьыттаатылар диэн "Үлэ күүһэ" суруйар.
Доруобуйаларынан хааччахтаах дьон улуустааҕы уопсастыбаларын дьоно-сэргэтэ тэрээһиҥҥэ көхтөөх кыттыыны ылан, астына оонньоон, күрэхтэһии туругар ылларан, күннэрин бэрт туһалаахтык атаардылар.
Бөлөх салайааччыта, биир дойдулаахпыт Макар Дьяконов маннык чугастыы улуустарга сылдьан, бэйэ-бэйэни кытары көрсөн, кэпсэтэн, күрэхтэһэр хайа да өттүттэн туһалаах буоларын этэр.
Бу күн спортсменнар остуол тиэнниһигэр уонна корнхол көрүҥэр күөн көрүстүлэр.
Бастакы көрүҥҥэ ыалдьыттарбыт кэлэр ыйга Дьокуускайга ыытыллыахтаах убайдыы-быраат Доҕордуураптар бириистэригэр кытталларыгар бэлэмнэнии быһыытынан, биһиги теннисистэрбитин тургутан көрдүлэр. Табаарыстыы көрсүһүүгэ горнайдар инники күөҥҥэ таҕыстылар.
Биирдиилээн оонньууга эр дьоҥҥо I миэстэни Валентин Петров, II Петр Александров, III Радомир Сидоров ылла.
Кэрэ аҥаардарга I миэстэ Антонина Максимова, II Надежда Уразбахтина, III Любовь Тимирдяева буолла.
Иккиэлэһэн оонньууга I миэстэҕэ Михаил Петров, Михаил Петухов II Антонина Максимов, Валентин Петров, III Анна Ноговицына, Климент Егоров таҕыстылар.
Корнхол көрүҥэ бэрт элбэх киһи сэҥээриитин ылла. Спортивнай комплекска кэлбит дьон бары кыттан, бэйэлэрин холоннулар. Үчүгэй, элбэх миэстэни ылбат, ханна баҕарар туруоруохха, илдьэ сылдьыахха сөптөөх оонньууну өрөспүүбүлүкэҕэ киэҥ биһирэбилинэн туһаныллар эбит. Бу көрүҥ тириэньэрэ Элеонора Николаева сүбэ-ама биэрэн, мустубут дьоҥҥо сөптөөх дьарыгы көрдөрдө.
Корнхолга эр дьоҥҥо Прокопий Петухов сыалыгар саамай элбэх мөһөөччүгү киллэрэн, 101 очукуону ылан, өрөспүүбүлүкэ саҥа рекордун олохтоото. Онон Горнайга саҥа аат ааттанна. II миэстэ Ароассыыйа чөмпүйүөнэ Михаил Петров, III Сергей Варламов буолла.
Кэрэ аҥаардарга I миэстэҕэ Любовь Егорова, II Любовь Тимирдяева, III Антонина Максимова таҕыстылар.
Спорт салайааччылара кэлэр өттүгэр бииргэ үлэлэһэн, чөл, доруобай олоҕу көҕүлүүр тэрээһиннэри элбэхтэ ыытарга сүбэлэстилэр. Спорду өрө тутан, дьарыктанан доруобуйаны чэбдигирдэргэ ыҥырдылар.
