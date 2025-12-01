Бүгүн, ахсынньы 1 күнүгэр, куорат олохтоохторун уонна ыалдьыттары «Кыһын Саха сириттэн саҕаланар» бэстибээл иитинэн Дьокуускай куорат Өрөспүүбүлүкэ болуоссатыгар күнүс 15 чаас 30 мүнүүтэҕэ Саҥа дьыллааҕы харыйа уотун уматыы бырааһынньыгар ыҥыраллар. Бу алыптаах түгэни кытта тэҥҥэ өрөспүүбүлүкэбит 36 оройуонугар харыйа уота сандаарыа.
Үөрүүлээх күн киэҥ бырааһынньык бырагырааммата бэлэмнэммит. Көхтөөх муусука доҕуһуоллаах оҕолор таптыыр остуоруйаларын дьоруойдара ыалдьыттыахтара.
Тэрээһин иннинэ Петр Ильич Чайковскай алыптаах матыыптара тыаһыахтара, саҥа дьыллаах ырыалар дьиэрэйиэхтэрэ. Эдэр көрөөччү тыйаатырын артыыстара көхтөөх шоу бырагырамма бэлэмнээбиттэр.
Ыалдьыттары Чысхаан уонна Тымныы Кыһын, Моруос оҕонньор уонна Хаарчаана эҕэрдэлиэхтэрэ. Үүнэн эрэр сыл бэлиэтэ Тооку кулунчугу кытары оҕолор алтыһыахтара.
Ыалдьыттары итии чэйинэн уонна минньигэс какао утаҕынан күндүлүөхтэрэ.