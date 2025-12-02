Сэтинньи 29-30 күннэригэр Дьокуускайга армрестлинг көрүҥэр өрөспүүбүлүкэ чемпионата буолан буолла. Горнайтан үс киһи кыттан, бэйэлэрин көрдөрөн, ааттатан кэллилэр диэн "Үлэ күүһэ" суруйар.
Ол курдук, 65 кг Павел Данилов эрэллээх кыайыылары ситиһэн, өрөспүүбүлүкэ биир бастыҥ спортсмена буоларын бигэргэттэ. Кини бу иннинэ хас да төгүл чемпионакка уонна турнирдарга бастаталаан турар.
Мас тардыһыытыгар Россия хас да төгүллээх чемпиона Айталина Колодезникова бэйэтин күүһүн спорт бу көрүҥэр холонон көрдө уонна сыыспата диэххэ сөп. Киэн туттар спортсмеммыт икки ыйааһыҥҥа киирсэн бэтэрээннэргэ 70 кг үөһээ кыайыылаах үрдүк аатын ылла. Оттон эдэрдэргэ 80 кг үөһээ үһүс миэстэ буолан, мэтээллэрин коллекциятыгар өссө биир саҥа көрүҥү киллэрдэ.
Доруобуйаларынан хааччахтаах дьон ортотугар олус тыҥааһыннаах киирсиигэ Альберт Дагданча үһүс миэстэни ылла.
Спорт бу көрүҥэр бастыҥнара Уһук Илиҥҥи регион чемпионатыгар кыттар чиэстэннилэр. Онно бэйэлэрин көрдөрдөхтөрүнэ, Россия чемпионатыгар путевкаланаллар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Үлэ күүһэ", Вячеслав Алексеев