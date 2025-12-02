Уус Алдан Сыырдаах нэһилиэгэр Байанай ыйын түмүктүүр тэрээһин икки түһүмэҕинэн ыытылынна. Бастакы түһүмэх Г.Г. Черкашин аатынан спорт саалатыгар мустубут эр дьон 5 киһилээх 3 хамаандаҕа арахсан 6-та түһүмэхтээх күрэхтэһиигэ күөн көрүстүлэр.
Күрэхтэһии «Игры кальмаров» балаһыанньатынан хамаанда 5 кыттааччылара бары атахтарыттан бэйэ бэйэлэригэр баанан 6 түһүмэхтээх моһолу бириэмэҕэ ким түргэнник толороругар күрэхтэстилэр. Күрэхтэһии түмүгүнэн И. Неустроев хапытааннаах С. Черкашин, С. Заболоцкай, П. Колодезников уонна Р. Ховров «Эрчим » хамаанда 1 миэстэ буолла, 2 миэстэни Г. Колодезников хапытааннаах И. Данилов, Ю. Васильев, А. Копырин, Б. Бояров «Бэдэр» хамаандата ылла. Оттон 3 миэстэҕэ В. Явловскай хапытааннаах В. Андросов, В. Копырин, В. Бурцев уонна В. Мордовской «Баһылайдар» хамаандалара таҕыста. Кыайыылаахтар уонна миэстэлэспит хамаандалар хас биирдии кыттааччылара А.П. Иванов аатынан норуот айымньытын киинэ туруорбут мэтээллэринэн, грамоталарынан наҕараадаланнылар.
Иккис түһүмэҕэ А.П. Иванов аатынан норуот айымньытын киинигэр нэһилиэк эр дьоно, ыраах- чугас олорор биир дойдулаахтарбыт олохтообут «ИДЭҺЭ, БАЙАНАЙ БЭЛЭҔЭ» сүүйүүлээх оонньуу ыытылынна. Оонньуу үөрүүлээх аһыллыыта Егор Ширяев хомуһун эҕэрдэ тыаһынан саҕаланна. Нэһилиэкпит чааһынай урбаанньыта Д.Е. Попов нэһилиэккэ ыытыллар араас хайысхалаах тэрээһиннэргэ күүс-көмө буолар. Бу да сырыыга Дмитрий Егорович уолаттарынаан Спиридон Дмитриевич уонна Дмитрий Дмитриевичтыын анал бириистэрин Людмила Ивановаҕа, Станислав Черкашинҥа уонна Андрей Васильевка туттарда. «Медведь» маҕаһыынтан бириистэри муҥхаһыт Василий Местников, балыксыт Егор Ширяев, эдэр спортсменнарбыт Баир Бояров уонна Дьулустан Аммосов туттулар. Ол кэнниттэн нэһилиэк байанайдаах булчуттарын бултарынан, балыктарынан бэйэлэрин илиилэринэн оҥорбут оҥоһуктарынан, тыа хаһаайыстыбатын сылынан сүөһү сылгы иитээччилэр эттэрин, үүттэрин, сүөгэйдэрин, кутуллубут хааннарын, буотарахтарын, уулаах отоннорун, куурусса аһын уонна балык илиминэн, «Бадаар» булт маҕаһыынын сертификаттарынан кыттыһан тэриллибит 2 түһүмэхтэн турар күүтүүлээх билиэт тэҥнээһинэ саҕаланна.
Бастакы түһүмэх сүрүн бирииһин – О.Г. Черкашин туруорбут убаһа иһэ комплегар З.Д. Петрова талан ылбыт билиэтинэн тигистэ. Иккис түһүмэх иннинэ күрэхтэһиибит кыайыылаахтарын наҕараадалаатыбыт. Кыайыылаахтары Кондрат Герасимов ылбаҕай ырыатынан эҕэрдэлээтэ. Күүтүүлээх сүүйүүлээх оонньуубут 2-с түһүмэҕин сүрүн бирииһэ оонньонуон иннинэ нэһилиэк баһылыга И.П. Ильин дьонун сэргэтин эҕэрдэлээн туран “Байанай бэлэҕэ” сүүйүүлээх оонньууга күүс-көмө буолбуттарга махтанан тыл эттэ. Иккис түһүмэх сүрүн бирииһин — «Штиль» дружба эрбиини туруорбут убай быраат Э.Д, И.Д. Стручковтар бириистэрин С.М. Заболоцкай тутан үөрдэ-көттө. Мустубут дьон сүүйүүлээхтэри кытары тэҥҥэ үөрүүлэр.
Бу курдук, бииргэ түмсэн дьоммутун-сэргэбитин үөрдэ-көтүтэ сылдьыаҕыҥ. Бырааһынньыкпытын киэргэппит, күүс-көмө биир дойдулаахтарбытыгар, нэһилиэк эр дьонугар барҕа махталбытын тиэрдэбит.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Мүрү саһарҕата, Иванов аатынан норуот айымньытын киинин коллектива