Миграция бэлиитикэтин тупсарыы, байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар эбии өйөбүл уонна ахсынньыга күүстэригэр киирэр атын сокуоннар туһунан Госдуума пресс-сулууспата бэлэмнээбит матырыйаалынан.
Дойдуну утары буруйу оҥоруу иһин эппиэтинэс кытаатта
Оҕолору террористическай эбэтэр диверсионнай дьарыкка угуйуу иһин үйэ саас тухары хаайыахтара. Бу хайысхаҕа киирэр бары буруйдарга оҥоһуллубут болдьоҕо суох буолла. Уопсастыбаҕа ураты кутталлаах, чааска соруйан оҥоһуллубут буруйдар иһин холуобунай эппиэтинэс 14 саастан саҕаланыа.
Миграннар мэдиссиинэ полиһын ылар усулуобуйалара уларыйда
Билигин Арассыыйаҕа босхо мэдиссиинэ көмөтүнэн туһанар инниттэн, омук дойдутун гражданнара РФ сиригэр-уотугар сокуоннайдык кырата биэс сыл үлэлээбит буолуохтаахтар. Суһал түбэлтэлэр киирбэттэр. Ити РФ булгуччулаах мэдиссиинискэй страховкалааһын туһунан сокуоҥҥа киирбит уларыйыыларын ирдэбилэ.
Миграннартан биометрияны кыраныысса пууннарыгар хомуйуохтара
Тэхиньиичэскэй кыах баар буоллаҕына, биометрическэй тус дааннайдар РФ судаарыстыбаннай кыраныыссатын бары аһарар пууннарыгар миграннартан хомуллуохтара. Ити омук гражданнара уонна гражданствота суох дьон киириилэрин уонна тахсыыларын быраабылаларын уонна усулуобуйаларын апробациялыыр эспэримиэн биир түһүмэҕинэн буолар.
Байыаннай дьайыы бэтэрээннэрин кытта үлэлиир кэмиэрчэскэйэ суох тэрилтэлэргэ судаарыстыба өйөбүлэ
Байыаннай дьайыы бэтэрээннэригэр реабилитацияҕа, социальнай-үлэ адаптациятыгар уонна идэлэрин уларытан үөрэниигэ көмөлөһөр, ону таһынан кинилэргэ уонна дьиэ кэргэттэригэр психологическай көмөнү оҥорор кэмиэрчэскэйэ суох тэрилтэлэр (НКО) социальнай хайысхалаах статуһу уонна судаарыстыбаннай, муниципальнай өйөбүлгэ быраабы ылыахтара.
Судаарыстыба үбүн эбии харыстааһын
Судаарыстыбаннай корпорациялар уонна хампаанньалар, туроператор тус эппиэтинэһин пуондатын, Угууну страховкалыыр ааҕыныстыба үптэрин уурууну, үллэстэн тутууга эскроу-счет арыйыыны чопчу кирэдьиит рейтинин таһымыгар сөп түбэһэр кирэдьиит тэрилтэлэрэ эрэ оҥорор кыахтаныахтара.
Атомнай энергияны туһаныы эйгэтигэр судаарыстыбаннай кэтэбил бэрээдэгэ
Атомнай энергияны туһаныы туһунан сокуоҥҥа судаарыстыбаннай кэтэбил туһунан уларытыы киллэриллэр, онно бэрэбиэркэлэр көрүҥнэрэ уонна бэрээдэктэрэ сиһилии ыйыллар, куруук баар судаарыстыбаннай кэтэбил эрэсиимэ бигэргэтиллэр уонна ол чэрчитинэн ыытыллар тэрээһиннэр быһаарыллаллар. Сокуон туолуутун үрдүнэн борокуруор кэтэбилэ көрүллүбүт.
Социальнай көмүскэл миэрэлэрин туһунан онлайн иһитиннэрии кэҥэтиллэр
Олоххо тахсар ханнык түбэлтэлэргэ гражданнары «Госуслуги» нөҥүө туох өйөбүл миэрэлэрэ тиксэрин туһунан иһитиннэрэллэрин испииһэгэ саҥардыллар. Онно үлэни сүтэрии уонна биэнсийэ иннинээҕи сааска тиийии киириэхтэрэ.
Тимир көлөҕө хомуур кээмэйэ үрдүүр
Ахсынньы 1 күнүттэн утилизация хомуурун ааҕар саҥардыллыбыт систиэмэ үлэлиэҕэ. Саҥа быраабыла быһыытынан, хомуур кээмэйэ тырааныспар мотуорун кыамтатыттан көрөн быһыллыаҕа. Олохтоммут базовай ыстаапка 20 тыһыынча солкубуойга тэҥнэстэ, ол эрээри бүтэһиктээх суума ат күүһүн ахсааныттан тутулуктаах коэффициенынан ааҕыллыаҕа. Мотуор кыамтата 160 ат күүһүгэр диэри массыыналарга чэпчэтиилээх ыстаапканан төлүүр кыах көрүллэр — 3 400 эбэтэр 5 200 солкуобай. Онуоха мотуора күүстээх (160 ат күүһүттэн үөһээ) тимир көлө бас билээччилэрэ утилизация хомуурун биисинэс-килийиэннэргэ туттуллар ыстаапкаларга тэҥнээх сууманан төлүөхтэрэ — 1 мөлүйүөнтэн 1,5 мөлүйүөн солкубуойга диэри уонна онтон үөһээ. Итини таһынан, куораттар икки ардыларыгар уонна аан дойду таһымыгар дьону таһар оптуобустары киллэрэргэ, Тырааныспар министиэристибэтиттэн докумуон ирдэниэҕэ.
Бааннар кирэдьииттиир рейтиҥнэрэ
Билигин бааннар судаарыстыба үбүн-харчытын үллэриигэ кирэдьииттиир рейтиннэрэ национальнай шкаланан олохтоммут муҥутуур намыһах кирбиигэ эппиэттиир эрэ буоллаҕына кыттыахтара. Ол курдук, ирдэнэр саамай намыһах рейтин маннык буолуохтаах: АКРА шкалатынан «AA-(RU)», «Эксперт РА» шкалатынан «ruАА-», «Национальные Кредитные Рейтинги» шкалатынан «AA-.ru» уонна «Национальное Рейтинговое Агентство» шкалатынан «АА-|ru|». Бу дьаһал үп-харчы систиэмэтин бигэ туруктаах оҥорорго туһуланар.
Сыыппара пааспарын киллэрии
Маны таһынан, ахсынньыттан Арассыыйаҕа сыыппара пааспарын киллэрэр бырагыраама иккис түһүмэҕэ саҕаланар диэн дьокутаат Говырин RT-га кэпсэтиитигэр санатта. Кини көмөтүнэн дьон бааннарга уонна атын үп тэрилтэлэригэр тус бэйэлэрин кэлэн, эрдэ ол тэрилтэҕэ кимнэрин бигэргэтэр процедураны ааспыт буоллахтарына, ким буолалларын бигэргэтэр кыахтаныахтара. Ол эрээри, сыыппара пааспара кумааҕы пааспары толору солбуйуо суоҕа — федеральнай сокуонунан эбэтэр Арассыыйа Баанын нуормалыыр докумуоннарынан көрүллүбүт түгэннэргэ кумааҕыга бэчээттэммит докумуон дьиҥнээҕэ (оригинала) уруккутун курдук ирдэниэ.
Суоппар дастабырыанньатын уһатыы
Автоматическайдык уһатыллыбыт бүтэһик болдьох бу сыл ахсынньы 31 күнүгэр бүтэр. Болдьох бүппүтүн кэннэ суоппар дастабырыанньатын уларытар эбэтэр болдьоҕо ааспыт докумуоннарга мэдиссиинискэй хамыыһыйаны ааһар бэрээдэк уруккутун курдук үлэлиэҕэ. Манна болҕомто ууруллуохтаах: суоппар дастабырыанньаларын болдьоҕо 2026 сылга диэри бүтэр дьон докумуону уларытар наадата суох — кинилэр болдьохторо үс сылга бэйэтэ уһатыллыаҕа. Туһааннаах уларытыылар ГИБДД электроннай дааннайдарын баазатыгар киллэриллиэхтэрэ.