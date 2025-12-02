Эбээн Бытантай Кустуур нэһилиэгэр норуот суруйааччыта, чаҕылхай уопсастыбаннай деятель, норуот дьокутаата, эбээн норуотун биллиилээх уола Андрей Кривошапкин 85 сааһыгар аналлаах 2-с төгүлүн ыытыллар өрөспүүбүлүкэтээҕи «По кочевью длиною в жизнь сына эвенского народа» күрэх куйаар ситиминэн ыытылынна.
Күрэх сүрүн сыала–соруга: А.В.Кривошапкин айымньыларын ааҕыыга болҕомтону тардыы, эбээн тылын ыччакка тиэрдии уонна үөрэтии, ааҕыы культуратын үрдэтии. Күрэххэ 23 кыттааччы, ол иһигэр Кэбээйи уонна Ленскэй улуустан кыттыыны ыллылар. Күрэх икки тус-туспа номинациянан ыытылынна. Ол курдук, «Я- рассказчик» 17 киһи, «Мое творение» номинацияҕа 6 киһи кыттыыны ыллылар. Кыайыылаахтар дипломунан уонна харчынан наҕараадаланнылар.
«Я — рассказчик» хайысхаҕа:
1 миэстэ — Кривошапкин Андриан, 9 саастаах, «Энкэчэн иссудэн» хоһоон. Салайааччы: Чукорова Людмила Николаевна (Кэбээйи улууһа, Сэбээн-Күөл)
2 миэстэ — Попов Сергей, 4 саастаах, «Чукичан» хоһоон. Салайааччы: Михаханова Елена Александровна, «Кэнчээри» уһуйаан иитээччитэ (Эбээн Бытантай улууһа, Кустуур)
3 миэстэ — Попов Стас, «Хотугу киһи» хоһоон. Салайааччы: Горохова Елена Афанасьевна, Кустуур орто оскуолатын саха тылын учуутала (Эбээн Бытантай улууһа, Кустуур)
Анал ааттар:
«Лучший рассказчик» — Новиков Богдан, 11 саастаах, «О воспитании» хоһоон. Салайааччы: Спиридонова Надежда Александровна (Ленскэй улуус, Турукта)
«Надежда Севера» — Сотрудникова Христина, 6 саастаах. «Восход» хоһоон. Салайааччы: Старостина Мария Николаевна, «Кэнчээри» уһуйаан иитээччитэ (Эбээн Бытантай улууһа, Кустуур)
«Оригинальное исполнение» — Прокопьева Эливана, 9 саастаах. «Руковицы» хоһоон. Салайааччы: Слепцова Мария Семеновна, Кустуур орто оскуолатын алын кылааһын учуутала (Эбээн Бытантай улууһа, Кустуур)
«Романтический рассказчик» — Стручкова Амилия, 8 саастаах, «Хуличан» хоһоон. Салайааччы: Попова Ольга Олеговна, Кустуур орто оскуолатын алын кылааһын учуутала (Эбээн Бытантай улууһа, Кустуур)
«Юный рассказчик» — Попов Вася, 6 саастаах. Салайааччы: Старостина Мария Николаевна, «Кэнчээри» уһуйаан иитээччитэ (Эбээн Бытантай улууһа, Кустуур)
«Мое творение» номинацияҕа
1 миэстэ — Васильев Юра, 15 саастаах, «Маленький таежник» уруһуй. Салайааччы: Томский Григорий Иванович (Эбээн- Бытантай, Дьарҕаалаах)
2 миэстэ — Иванов Айтал, 9 саастаах, «Мой верный друг» уруһуй. Салайааччы: Томский Григорий Иванович (Эбээн- Бытантай, Дьарҕаалаах)
3 миэстэ — Колесова Надежда Егоровна, «Анҥани илкэлэн», Кустуур орто оскуолатын алын кылааһын учуутала (Эбээн Бытантай улууһа, Кустуур)
Санатан эттэххэ, бастакы күрэхпит 2020 сыллаахха пандемия саҕана ыытыллыбыта. Онно Амма, Дьааҥы, Муома, Эдьигээн, Кэбээйи, Усуйаана уонна Дьокуускай куораттан уопсайа 61 кыттааччы үлэтэ көрүллүбүтэ.
Маннык тэрээһин үүнэр көлүөнэни бэйэтин норуотун киэн туттарга, патриотическай өйгө-санааҕа иитэр. Биһиги билиҥҥи түргэн тэтимнээх сайдыылаах олоххо ыктаран, сабыдыаллатан, төрөөбүт төрүт эбээн тылбытын утумнаан үөрэппэккэ, умнар-сүтэрэр биир сүрүн улахан кыһалҕабыт буолар. Тылбытын сүтэрбэт туһуттан культура, үөрэх, иитии эйгэтигэр үлэлэр күүскэ барыахтарын наада. Бу тэрээһин биир сүрүн өрүтэ эбээн тылын пропагандалаан ыччаты иитии буолар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Бытантай уоттара, Розалия Макарова, Кустуур