Тыа сирин туруу үлэһит дьоно биир күн өрөөбөккө үлэлииллэр. Хаҥалас улууһун Нөмүгү нэһилиэгэр Илья Третьяков улахан бааһынай хаһаайыстыбата кыстыкка этэҥҥэ киирбит. Третьяковтар дьиэ кэргэн 2015 сыллаахха 70 төбөҕө хотон туттубуттар. Сыллата сүөһүлэрин ахсаана элбээн, хотоннорун кэлиҥҥи сылларга хаста да салҕаабыттар. Маннык үлэ дьонун өйөөн Хаҥалас улууһун дьаһалтата тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанааччыларга көмө грант биэрэр.
Грант туһунан улууспут Тыа хаһаайыстыбатын департаменын салайааччыта Андрей Архипов маннык иһитиннэрдэ:
— Быйыл биһиги улуус дьаһалтатын граныгар 20 мөл 175 тыһ. солкобай үбү көрөн куонкурска киллэрбиппит. Онно 9 хаһаайыстыба, ол иһигэр 4 үүнээйини үүннэриигэ, 4 сүөһү көрүүтүгэр уонна 1 хаһаайыстыба сылгы иитиитигэр ылбыттара. Грант үбэ саамай улахана 4,5 мөл. солк. уонна 1-дии мөл. суумалааҕы тарҕаттыбыт. Граны сүрүннээн тиэхиньикэ ылыналларыгар, кыһыҥҥы тэпилииссэ тутуутугар уонна бу хаһаайыстыбаҕа гаас киллэртэрэллэригэр диэн көмөлөстүбүт. Кэлэр 2026 сылга тыа хаһаайыстыбатын үбүлээһинэ бу таһымҥа, 30 мөл. солк. хааларыгар былаанныыбыт, грант куонкурса эмиэ ыытыллыаҕа.
Третьяковтар быйылгы кыстыкка 120 төбөнү кыстатан тураллар. Ол иһигэр ыанар ынахтара 50 төбө. Хаһаайыстыба аҕыйах сыллааҕыта хаан тупсарыытыгар диэн Амматтан оҕус атыыласпыт, онон төрүөх тупсуоҕар эрэллэрэ улахан. Улуус тыатын хаһаайыстыбатын граныгар кыттаннар күөх төлөн киллэртэрээри сылдьаллар. Улахан хотону маһынан оттон сылытыахха диэтэххэ, сыанан аҕаабат.
Бааһынай хаһаайыстыба салайааччыта Илья Третьяков:
— Саамай үөрүүбүт — граҥҥа кыттаммыт уон сыл кэннэ күөх төлөҥҥө холбонон эрэбит. Бу биир саамай улахан кыһалҕабыт быһаарыллан эрэр. Улууспут дьаһалтатыгар улаханнык махтанабыт. Онтон кыстыкпытыгар сүөһү аһылыгын туһунан этэр буоллахха, биһиги сүрүн оттуур ходуһабыт арыыга баар. Өрүс суола аһылыннаҕына оппут тиийиэҕэ, өссө кыратык ордоро буолуо, — диэтэ бэрт эрэмньилээхтик хаһаайыстыба салайааччыта.
Хаһаайыстыба биир тутаах киһитинэн ахсыс сылын үлэлии сылдьар ыанньыксыт Анатолий Андреев буолар. Кинини эргиччи сатабыллааҕын иһин үлэһиттэр бары хайгыыллар. Бааһынай хаһаайыстыба салайааччыта Илья Третьяков түбүгэ элбэх, Синтай тыраахтарынан хотон иһигэр үлэлиир, оттон Беларуһунан көрөр сүөһүлэригэр хотоҥҥо уу баһар. Үүнэр сылы сылаас хотоҥҥо, сынньалаҥнык көрсөргө бэлэмнэнэллэр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Хаҥалас", Уйбаан УЙГУУРАП, ааптар хаартыскаҕа түһэриитэ.