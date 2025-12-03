Мэҥэ Хаҥалас улууһун Доллу нэһилиэгэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх артыыһа С.Н.Сивцев-Доллу аатынан норуот айымньытын дьиэтин иһинэн “Дьүөгэлиилэр” иис түмсүүтэ көхтөөхтүк үлэлиир.
-- Дьиэҕэ олорооччу биэнсийэлээхтэр күммүтүн туһалаахтык атаарабыт, сэргэхсийэбит. Састааппыт кэҥээн иһэриттэн үөрэбит. Улуус, нэһилиэк иһинэн ыытыллар араас тэрээһиннэргэ кыттабыт. Улууска сылын аайы ыытыллар үгэс буолбут Култуура уонна успуорт эстэпиэтэтин быыстапкатыгар быйыл, дьахтар оноолоох сонун тикпиппит, Манчаары төрөөбүтэ 220 сылыгар анаан панно оҥордубут. “Сулустаах эстэпиэтэҕэ” ситиһиилээхтик кыттан, үгүс кэнсиэрдиир нүөмэрдэрбитинэн лауреат, дипломант үрдүк аатын ыллыбыт.
Сыалбыт-сорукпут саха төрүт ииһин сөргүтэн, дьахтар бууктаах сонун, кыбытыы ньыматынан араас паннолары онордубут, нэһилиэнньэттэн сакаас ылан сахалыы таҥастары тигэбит. Бу курдук кыттан, нэһилиэк олоҕор кыра кылааппытын киллэрэрбитинэн астынабыт, үөрэбит, -- дииллэр түмсүү кыттыылаахтара.
