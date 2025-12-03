Бу күннэргэ Дьокуускай куоракка бибилэтиэкэрдэр I сийиэстэрэ ыытылла турар. Улахан тэрээһиҥҥэ Амма улууһуттан эмиэ дэлэгээттэр киирэн кыттыыны ылаллар.
Дэлэгээссийэни Амматааҕы кииннэммит бибилэтиэкэ тиһигин дириэктэрэ Прокопий Прокопьев салайар.
“Биһиги бу сийиэскэ улуустан 9 буолан кыттыыны ыла сылдьабыт. Бастакы сийиэскэ өрөспүүбүлүкэ бары улуустарыттан 481 дэлэгээт киирэн кыттыыны ыла сылдьар. Икки күн устата араас секцияларынан бибилэтиэкэ үлэтин хайысхаларын, төрөөбүт тылынан ааҕыыны сайыннарыыны, оҕо бибилэтиэкэлэрэ оҕолор төрөөбүт тылларынан ааҕыыларыгар туһуламмыт кииннэри тэрийии, муниципальнай бибилэтиэкэ оруолун үрдэтиигэ кэпсэтиилэр, “төгүрүк остуол” ыытыллаллар.
Манна барытыгар биһиги арахсаммыт сылдьабыт уонна үлэлиибит. Сийиэс үөрүүлээх арыллыытыгар эҕэрдэ тылын Бырабыыталыстыба бэрэссэдээтэлин солбуйааччы Сергей Васильевич Местников, култуура уонна духуобунай сайдыы миниистирэ Афанасий Иванович Ноев уонна Ил Түмэн дьокутаата Феодосия Васильевна Габышева эҕэрдэ тылларын эттилэр, наҕараадалары туттардылар. Бибилэтиэкэ үлэтигэр суолта бэриллэн, маннык бастакы сийиэс тэриллибитэ биһиги үлэбитигэр улахан күүс-көмө буолуо диэн бүк эрэллээхпин”, — диэн Прокопий Прокопьев сырдатар.
