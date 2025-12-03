Бэҕэһээ Сунтаар улууһугар биир улахан үөрүүлээх түгэн тосхойдо. Аҕа дойдуну көмүскээччи уонна Улуу Кыайыы 80 сылларыгар анаан «Сэрии сылларын оҕолоро – тыйыс кэм тыыннаах туоһулара» диэн дириҥ суолталаах, дьоһун кинигэ күн сирин көрдө. Бу кинигэни улуустааҕы үөрэх управлениетын иитии уонна эбии үөрэхтээһин отделын сэбиэдиссэйэ Александра Семеновна Павлова сүүрэн-көтөн, элбэх дьон суруйуутун, сэрии сылларын оҕолорун ахтыыларын хомуйан, биир кинигэҕэ түмэн оҥордо.
Кинигэ сүрэхтэниитэ Сунтаардааҕы технологическай колледж аактабай саалатыгар сүрдээх ураты, киһини уйадытар истиҥ эйгэҕэ буолан ааста. Манна Ил Түмэн дьокутаата Афанасий Постников, улуус бэтэрээннэрин Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Афанасий Васильев, улуус дьаһалтатын социальнай уонна имиджевай отделын салайааччыта Тамара Иванова, Сунтаар нэһилиэгин баһылыга Эдуард Филиппов, улуустааҕы үөрэх управлениетын салайааччыта Борис Васильев, ону тэҥэ олус элбэх ыҥырыылаах ыалдьыттар, кинигэ тахсарыгар көмөлөспүт, үлэлэспит уонна сэрии сылын оҕолорун аймахтара, чугас дьонноро кыттыыны ыллылар. Оччотооҕу кэм ыар содулун, оонньоммотох оҕо сааһы, аччыктааһыны, өлүүнү-сүтүүнү барытын эттэринэн-хааннарынан билбит, улахан дьону кытары ыарахан үлэни үлэлээбит сэрии сылларын оҕолорун тустарынан дьиҥ кырдьыгы үйэтитэн, кэнчээри ыччакка историяны хаалларан олус наадалаах кинигэни таһаартарбыт Александра Семеновнаҕа барҕа махтал тылларын, эҕэрдэлэрин анаатылар.
Кинигэ 400-тэн тахса сирэйдээх, балай эмэ халыҥ истээх буолан ааҕааччы киэҥ араҥатыгар ананан «Дани-Алмас» тэрилтэҕэ бэчээттэммит. «Төһө да, кинигэ 100 ахсаанынан таҕыстар, улуус бары нэһилиэктэригэр тарҕаныахтаах”, – диэн Афанасий Кириллович бэлиэтээн турар. Онон, сотору кэминэн хас биирдии нэһилиэк бибилэтиэкэлэригэр бу кинигэ баар буолара күүтүллэр.
«Кинигэм тахсарыгар улууспут бэтэрээннэрин Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Афанасий Кириллович улахан сабыдыаллаах. Кинилиин үлэлэспиппит ыраатта. Онон, үйэтитиигэ көҕүлээбит киһинэн – кини буолар. Ону таһынан, биирдиилээн нэһилиэктэргэ кыраайы үөрэтиинэн күүскэ дьарыктаналлар эбит. Бэлиэтээн ааһыахпын баҕарабын, Түбэй, Бордоҥ, Элгээйи, Сиэйэ курдук нэһилиэктэр кырата суох, сүҥкэн кылааты киллэрдилэр. Сэрии сылын оҕолоро – тыйыс кэм тыыннаах туоһулара буолаллар. Онон кинилэр тустарынан кинигэ хайаан да тахсыахтаах, хас биирдии киһи, кэлэр ыччат историяны билэн-көрөн улаатыахтаах диэн сыал-сорук турбута. Икки сыл устата ахтыылары үөрэтэн, чинчийэн кинигэ бэчээттэнэн таҕыста. Күүс-көмө өйөбүл буолбут дьоннорбор барыларыгар улахан махталбын тириэрдэбин», – диэн Александра Семеновна этэн аһарда.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Сунтаар сонуннара, Елизавета ТИТОВА