Бу күннэргэ өрөспүүбүлүкэҕэ Олоҥхо уонна Хомус күннэрин чэрчитинэн араас таһымнаах тэрээһиннэр ыытыллаллар. Олоҥхо дэкээдэтэ сэтинньи 25 күнүттэн, ахсынньы 5 күнүгэр диэри салҕанар. Тэрээһиннэр тустарынан култуура киинин салайааччылара, исписэлиистэрэ уонна орто оскуола учууталлара кэпсииллэр.
У.А.Винокурова аатынан улуустааҕы кииннэммит бибилэтиэкэҕэ уонна филиалларыгар СӨ национальнай бибилэтиэкэтин сорудаҕынан И.И.Бурнашев- Тоҥ Суорун «Сылгы уола Дыырай бухатыыр» олоҥхоттон быһа тардыыны дьыктааннаан суруйдулар. Улуус үрдүнэн элбэх киһи бэйэтин билиитин, сурукка-бичиккэ сатабылын тургутан көрбүт.
Улуустааҕы кииннэммит бибилэтиэкэҕэ 15 киһи суруйбут. Бибилэтиэкэ исписэлииһэ Туйаара Кудрина кэпсииринэн, быйылгы дьыктаан «Бастыҥтан бастыҥ» суруксут үрдүк аатын Орто Халыма куорат ытыктанар олохтооҕо Мотрена Алексеевна Бандерова ылбыт. Маны сэргэ 8 (Е.А.Слепцова, С.А.Третьякова, М.И.Аргунова, М.В.Кириченко, А.И.Саввинова, Л.А.Оконешникова, С.Е.Винокурова уонна Л.Н.Нифонтова) бастыҥ суруксут бэлиэтэммит.
Күөнэ көҕөччөр аттаах күүстээх-уохтаах Күн Күндүлү бухатыыр
Алаһыай нэһилиэгэр В.А. Местников аатынан Алаһыай орто оскуолатын 4-11-с кылаас үөрэнээччилэрэ, Олоҥхо «ЮНЕСКО» тиһигэр киирбитэ 20 сыллаах өрөгөйүнэн, Олоҥхо күнүгэр уонна Гуманитарнай цикл учууталларын нэдиэлэтин чэрчитинэн Петр Егорович Решетников – Көһөҥө Бүөтүр оҕолорго аналлаах «Күөнэ көҕөччөр аттаах күүстээх-уохтаах Күн Күндүлү бухатыыр» олоҥхотун туруордулар.
Сүрүн оруоллары толордулар: Олоҥхоһут эдьиий – Созонова Элина; Олоҥхо истээччи оруолларын толордулар — 4 кылаас үөрэнээччилэрэ; Томороон Тойон — Явловский Алексей; Хоҥкууда Хотун — Гуляева Ньургуяна; Сандаара Куо — Винокурова Ларьяна; Күн Күндүлү Айыы бухатыыра — Созонов Арылхан; Сорук Боллур уол — Колесов Александр; Суордайа Хара абааһы бухатыыра — Слепцов Сандал; Күөнэ көҕөччөр Айыы бухатыырын ата — Созонов Михаил; Айыы бухатыырын атын арыалдьыт аттара – Созонов Леонид, Явловский Виктор, Гоголев Тарас, Соломахо Артем; Орто дойду сирэ дойдута от-мас оҕолоро, сырдык күүс уобараһын арыйдылар – Менякова Сардаана, Винокурова Татьяна, Оконешникова Аина, Винокурова Раиса; Дьол көтөрдөрө кыталыктар – Колдакова Каролина, Кондакова София; Аллараа дойду адьырҕалара, хараҥа күүс уобараһын арыйдылар – Березкина Анна, Никулина Светлана, Полюхова Милена, Третьякова Иванна, Тарасова Таина.
Олоҥхону гуманитарнай бөлөх учууталлара: Любовь Александровна Винокурова, Любовь Анатольевна Полюхова, Анастасия Николаевна Татаринова, Марианна Сергеевна Шадрина туруордулар.
Сцена хартыыналарын, уотун-күөһүн, тыаһын – ууһун оскуола үлэһиттэрэ, учууталлара – дириэктэри иитэр үлэҕэ солбуйааччылар Мария Петровна Кондакова, Владимира Егоровна Слепцова оҥордулар. Артыыстар көстүүмнэрин төрөппүттэр оҥордулар.
Мас Батыйа Бухатыыр
Бастакы Хаҥалас нэһилиэгэр Нина Созонова аатынан «Күөрэгэй» култуура киинигэр «Мас Батыйа Бухатыыр» олоҥхо-испэктээк туруорулунна.
Олоҥхону «Күөрэгэй» култуура киинин үлэһиттэрэ уонна «Көлүкэчээн» фольклорнай ансаамбыл иитиллээччилэрэ толордулар. Сүрүн оруолу, киин анал үөрэхтээх эдэр исписэлииһэ, олохтоох ыччат Виталий Винокуров толордо. Испэктээк режиссера Мария Винокурова: «Олоҥхоҕо 17 киһи кытынна. Бу Олоҥхону бастаан 2009 сыллаахха туруорбуппут. Оччолорго улуустааҕы Тыйаатыр бэстибээлигэр Гран-при ылбыппыт. Ол кэннэ бу быйыл саҥалыы тыыннаан таһаардыбыт. Көстүүмнэрбитин кииммит үлэһиттэрэ Ольга Винокурова, Алена Семенова, Евдокия Винокурова, бибилэтиэкэрбит Александра Винокурова, мусуойбут үлэһитэ Юлия Винокурова, төрөппүттэрбит Марта Петрова, Анжелика Третьякова көмөлөөн оҥордулар, киэргэттилэр. Маны сэргэ «Көлүкэчээн» фольклорнай ансаамбылым оҕолоро «Туллукчаана» оҕо уһуйааныгар «Күндүлү бухатыыр» куукула тыйаатырынан олоҥхону көрдөрбүппүт.
Олоҥхо дойдутугар айан
Байдыга «АйАан» ЭКК дьиэтигэр «Олоҥхо дойдутугар айан» өбүгэлэр оонньууларынан дьоро киэһэ буолан ааста. Манна 6 саастаах оҕотуттан саҕалаан аҕам саастаах дьоҥҥо тиийэ түмсэн, 9-туу киһи састааптаах хамаанданан күрэстэстилэр. «Чуораанчык» уонна «Аймах хаан» кыттааччылара Хаамыска, Хабылык, Күөрчэх ытыйыы, Күүгүнэй, Көтөх ынаҕы туруоруу, Бэгээччэктэһии, Ойбонтон уулааһын, Дүлүҥү охторуу түһүмэхтэрин аастылар. Маны сэргэ «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоҥхоттон быһа тардыы ааҕылынна. Түмүккэ Кондаковтар халыҥ аймах «Аймах хаан» хамаандата кыайыылааҕынан таҕыста.
Тимир куйахтаах Дьурантай бухатыыр
Сылгы Ыытарга, Олоҥхо күнүн, нэһилиэк олохтоохторо, А.Н.Явловскай аатынан Сылгы ыытар орто оскуолатын үөрэнээччилэрэ «Ай-тал» култуура киинигэр күрүөмнээхтик бэлиэтээтилэр. Ол курдук Лаура Иванова (4кыл.) А.С.Федоров «Тимир куйахтаах Дьурантай бухатыыр» олоҥхоттон быһа тардыыны аахта. И.В.Волков аатынан улуустааҕы гимназия оҕолорун туруорууларынан «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоҥхо испэктээк биидьийэтин көрдүбүт. Биэчэр иккис чааһа Хомус алыптаах дорҕоонугар ананна. Манна Камилия Дьячкова (3 кыл) уонна Ярослава Березкина (10кыл.) дьоҥҥо-сэргэҕэ эҕэрдэлэрин тиэртилэр.
Сонун төрдө: Халыма долгуннара
Ааптар Светлана Третьякова