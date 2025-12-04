Ахсынньы 5 күнүгэр Амма улууһун дэлэгээссийэтэ анал байыаннай дьайыыга кытта сылдьар биир дойдулаахтарын көрсө, көмөнү тириэрдэ уочараттаах айаҥҥа турунуо. Манна улуус нэһилиэктэрэ, дьоно-сэргэтэ түмсэн гуманитарнай көмө барыытыгар көмөлөрүн оҥороллор. Аҕам саастаах дьон эмиэ бэйэлэрин көмөлөрүн биир бастакынан оҥорон саҕалаабыттара.
“Биһиги аҕам саастаах дьоммут, бэтэрээннэрбит анал байыаннай дьайыыга кытта сылдьар уолаттарбытыгар оҥоһуллар көмөҕө хаһан да туора турбакка, туох кыалларынан бу сыллар усталарыгар көмөлөһөн кэллилэр. Ол курдук ким сылаас таҥас тигиитигэр, харыстанар сиэккэ баайыытыгар, ким харчынан көмөтүн оҥорор. Улууспут бу барар командировкатыгар биһиги бэтэрээннэрбит эмиэ туора турбакка үп-харчы өртүгэр күүскэ үлэлээтилэр.
Кинилэр күүстэринэн 377800 солкуобай хомулунна. Биһиги бука бары Кыайыы өрөгөйө түргэнник кэлэн уолаттарбыт дьиэлэригэр этэҥҥэ эргиллэллэригэр олус күүскэ баҕарабыт уонна алгыспытын ыытабыт. Көмө харчы хомуйуутугар ордук үчүгэйдик Амма 1 нүөмэрдээх орто оскуолатыгар үлэлээн ааспыт бэтэрээн учууталлар, улуустааҕы тыа хаһаайыстыбатын управлениетын бэтэрээннэрэ, Сулҕаччы, Болугур, Чакыр, Амма, Эмис нэһилиэктэрэ үлэлээбиттэрин бэлиэтиибин уонна барҕа махталбын тириэрдэбин”, — диэн этэр Амма улууһун бэтэрээннэрин Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Мария Захарова.
