Арассыыйа уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин төрүт сокуонунан бигэргэммит быыбардыыр уонна быыбарданар бырааппытын мэктиэлээн, балаҕан ыйын 14 күнүгэр Биир кэлим куоластааһын күнэ биллэриллибитэ. Өрөспүүбүлүкэҕэ, ол иһигэр, биһиги Мэҥэ Хаҥаласпыт улууһугар муниципальнай быыбардар ыытыллыбыттара диэн "Эркээйи" суруйар.
“Моорук нэһилиэгэ” тыа сирин түөлбэтин баһылыгын быыбарыгар баһыйар үгүс куолаһынан олохтоохтор итэҕэллэрин ылан, 26 саастаах Радомир Никитин талыллыбыта.
Ахсынньы 3 күнүгэр, Моорук нэһилиэгэр Т.К.Апросимова аатынан култуура дьиэтигэр Радомир Никитин нэһилиэк баһылыгын солотун сүгэр өрөгөйдөөх уонна долгутуулаах күнэ үүннэ. Эдэр баһылыгы эҕэрдэлии ыраахтан-чугастан ыалдьыттар, аймахтар, доҕоттор тоҕуоруһа муһуннулар.
Моорук нэһилиэгэр барыта сэттэ баһылык үлэлээн нэһилиэк үүнэрин-сайдарын туһугар сүҥкэн кылааттарын киллэрбиттэрэ. Кинилэртэн 10 сыл нэһилиэгэр баһылыгынан үтүө суобастаахтык үлэлээбит, Мэҥэ Хаҥалас улууһун, Моорук нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо Петр Зыков саҥа баһылыгы бастакынан эҕэрдэлээтэ. Кини Радомир Иннокентьевич дьону түмэр дьоҕурдааҕын бэлиэтээн нэһилиэккэ кэлиэҕиттэн элбэх субуотунньугу тэрийэн үгүс үлэни ыыппытын эттэ. “Гаас ситимэ тардыллан б, суол-иис, олорор дьиэ-уот баар, тутуулар бараллар. Кыһалҕабыт диэн саҥа оскуолаҕа баҕарабыт. Нэһилиэк иннин диэки барарыгар эрэллээх сирдьит буол, Суола үрэх маһын курдук чиргэл тирэхтээх, сүүрүктээх уутун курдук ыраас санаалаах, сырдык дууһалаах буол, үрдүк мырааннарбыт курдук хахха-дурда буола тур, чөл олоххо сирдээ”, — диэн алҕаан туран баһылык дастабырыанньатын дохсун ытыс тыаһынан туттарда.
Бүгүҥҥү күн бэлиэ түгэнинэн дуоһунаһыгар киирбит Радомир Никитин норуотун иннигэр андаҕар тылын эттэ. Бу кэннэ Моорук нэһилиэгин Өрөгөй ырыата ылланна.
Виталий Очиров – Алгыс Ачыырап аал уотун оттон, арыылаах алаадьынан айах тутан түөлбэ дьонугар алгыс маанытын көтөхтө: “Уйгу-быйаҥ олох тосхойоругар туппуккут тубустун, оҥорбуккут сатаннын. Баҕа санааҕыт саас-сааһынан сааһыланан хааһахтан хостонор курдук кэлэн истин, таптал таарымтата таарыйан, тэнийэн, элбээн иһиҥ, иэримэ дьиэҕит иччилэннин, көмүс ньээкэ уйаҕыт оҕо саҥатынан, оонньуурунан туоллун”, — диэн туран баһылыкка мас чороонтон кымыс иһэртэ.
Моорук нэһилиэгин саҥа баһылыга дуоһунаска киирэр үөрүүлээх күнүгэр улууспут бас-көс дьоно эҕэрдэлээтилэр. Мэҥэ Хаҥалас улууһун дьокутааттарын Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Иннокентий Андросов, улуус баһылыгын тутууга солбуйааччыта Василий Филиппов, Майа сэлиэнньэтин баһылыга Алексей Неустроев, Хара, Нөөрүктээйи, 2-с Наахара, Алтан, Тараҕай, Ходоро, Мэҥэ нэһилиэктэрин баһылыктара Дария Назарова, Иван Старостин, Петр Никитин, Николай Матчитов, Юрий Порядин, Виктор Федоров, Ньургун Габышев эҕэрдэлээн туран өйдөбүнньүк бэлэхтэри туттардылар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: “Эркээйи” хаһыат, Марелла Баишева.