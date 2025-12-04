Бу күннэргэ Нам улууһун Е.М.Ларионов аатынан Салбаҥ орто оскуола-саада ыаллыы сытар нэһилиэктэри ыҥыран, юбилейдаах Егор Михайлович Ларионов кубогар волейбол күрэхтэһиитин ыытта.
Күрэхтэһии туһунан Салбаҥ оскуолатын физруга Анатолий Винокуров маннык сырдатар:
— Ларионов кубогар волейбол былырыыҥҥыттан киирбитэ. Бастаан нэһилиэкпитигэр ыыппыппыт. Быйыл күрэхтэһиибит географиятын кэҥэтэн, ыаллыы сытар нэһилиэктэри ыҥырбыппыт.
Таастаахтар ыҥырыыбытын быһа гыммакка, ох курдук оҥостон кэлбиттэрэ. Уопсайа 7 хамаанда сэрэбиэй тардан, «А», «Б» группаларга арахсан оонньоотубут. «А» группаттан Таастаах, Салбаҥ оскуолатын 2-с хамаандата, «Б» группаттан олохтоох администрация, Салбаҥ оскуолатын I хамаандата тахсаннар, бэйэ-бэйэлэрин кытта күөн көрсүбүттэрэ.
Финалга Таастаах уонна Салбаҥ оскуолатын 2-с хамаандата киирбиттэрэ. Таастаахтарга мөлтөх точка суох этэ, приёмнара, подачалара, саайыылара, оонньууллара үчүгэй. Кыайыахтарын кыайдылар. Көһө сылдьар кубокпыт былырыын оскуолаҕа хаалбыт буоллаҕына, быйыл ыалдьыттарбытыгар,Таастаахтарга, барда. Онтон хомойбоппут,түгэнинэн туһанан, ыалдьыттарбытыгармахтанабыт -хамаанда тэринэн, массыына булан кэлбиттэригэр, сэргэх спортивнай киэһэни бэлэхтээбиттэригэр. Аны кулун тутарга буолар кубокка бэлэмнэнэбит.
