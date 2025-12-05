Сунтаар улуустааҕы тыа хаһаайыстыбатын салалтата сыл аайы ыытар «Идэһэ-2025» быыстапка-дьаарбаҥка күрэҕэр Дьаархан нэһилиэгин тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар олохтоохторо көхтөөхтүк кыттан бастакы миэстэни ылары ситистилэр.
Балаһыанньа быһыытынан эттэн уонна субпродуктаттан араас элбэх аһы бэлэмнээн киллэрэн быыстапкаҕа туруоруу. Дьаарбаҥкаҕа кэлбит ыалдьыттар мааны сандалы аһыттан амсайаары дьүүллүүр сүбэ сыаналыырын күүтэн уһун уочаракка турдулар. Дьэ ол кэннэ, саха сиэринэн мааныланнылар, ас эгэлгэтин амсайдылар. Маны таһынан, бу ааһан иһэр сылга бастыҥ үлэлээхтэри чиэстээтилэр. Биһиги нэһилиэктэн Иван Семенов СӨ тыа хаһаайыстыбатын министиэристибэтин бочуотунай грамотатынан, Галина Петрова СӨ ветеринариятын салалтатын махтал суругунан уонна Олег Саввинов үрүҥ көмүс бэлиэлээх улууспут баһылыгын бочуотунай грамотатынан наҕараадаланнылар. Биир дойдулаахтарбыт «Килбиэн-2025» бастыҥтан бастыҥ үлэһиттэр ааттарын ыланнар үөрүүбүт үксээтэ. Ол курдук, Сунтаартан Станислав Семенов «Бастыҥ механизатор» уонна Куокунуга олохсуйан үлэлии сылдьар уолбут Сергей Никитин «Бастыҥ ветеринарнай үлэһит» буоллулар.
Былыр-былыргаттан илдьэ кэлбит төрүт дьарыкпыт сайда-үүнэ турдун, ситиһиилэр кэлэ турдуннар!
Сонун төрдө уонна хаартыска: Сунтаар сонуннара, Анна Маркова, Дьаархан