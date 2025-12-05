Киир

  4. Уус Алдан киин балыыһатын үбүлүөйдээх сыллаах салаалара хайдах үлэлии олороҕут?

Бу күннэргэ Уус Алдан улууһугар  эмп тэрилтэтэ аһыллыбыта 125 сыллаах үбүлүөйэ бэлиэтэнэр. Маны сэргэ киин балыыһа салаалара – сэллик диспансера 90 сыллаах, хирургия салаата уонна клиническэй лаборатория 75 сыллаах, хааны кутар салаа 55 сыл­лаах бэлиэ кэмнэрин туоллулар. Онон сиэттэрэн, бу үлэни сүрүннээччилэртэн билиҥҥи үлэ-хамнас, ситиһиилэр, кыһалҕалар тула "Мүрү саһарҕата" ыйыталаста.

Дария НАХОДКИНА, улуустааҕы хааны кутар салаа
трансфузиолог-изосеролог бырааһа, РФ бочуоттаах донора, СӨ доруобуйатын харыстабылын туйгуна:

daria

– Билигин улууспутугар амарах санаалаах РФ бочуоттаах 21 донора баар. Өссө үс киһи бу күннэргэ маннык бочуоттаах ааты ылыах­таах. Кинилэр араас хайысха­лаах акцияларга эмиэ кыттан, туора тур­бат үтүө санаалаах дьоһун дьон. Ол курдук былырыын лейкоз курдук хаан рак ыарыы­тын утары охсуһар 6 саастаах кырачаан кыыс Нелли Макароваҕа итиэннэ улуус медицинэтин бэтэрээнэ Оксана Саввина сиэнигэр Аленаҕа Санкт Петербурга костнай мозг пересадкатын ааһарыгар күүс-көмө буоллубут. Инникитин таас балыыһабыт иккис куорпуһа аһылларын кэтэһэбит. Сайдыы саҥа суолун арыйарга бэлэммит. Ол курдук билиҥҥи үйэҕэ “Куттала суох хааны кутуу” диэн бырагыраама үлэлиир кэмигэр саҥа инновационнай нанотехнология оборудованиетынан хааччыллыбыт саҥа кэбиниэт аһылларын күүтэбит.

Нюргуяна ШИРЯЕВА, улуус сэллиги эмтиир диспансерын фтизиатр бырааһа:

nurguana

– Быйыл улууспутугар сэллиги эмтиир сулууспа 90 сыллаах үбүлүө­йүн бэлиэтээтибит. Сэбиэс­кэй былаас кэмигэр сэллик дойду үрдүнэн олус киэҥник тарҕаммыт ыарыы буолан, күүстээх үлэ саҕаламмыта. Ол курдук 1935 с. Томторго сэллиги эмтиир балыыһа тутуллубута. 1936 с. оройуоҥҥа 1300 сэллигинэн ыалдьар ыарыһах баара бэлиэтэммит. Онтон ыла үгүс үлэ ыытыллан, олох-дьаһах тупсан, диаг­нозтыыр, эмтиир ньыма сайдан, дьон сэллигинэн ыалдьара аҕыйаата. Кэлиҥҥи сылларга көһө сылдьар флюороаппараат, компьютернай томограф баара үлэбитин олус чэпчэтэр.
Көһө сылдьар флюорограф улууспут хас биирдии нэһилиэгэр тиийэн флюорографияҕа түһэрэр. Күн бүгүн улууспутугар сэллигинэн ыалдьар биэс киһилээхпит, онтон биир­дэстэрэ оҕо. Дьон флюорографияҕа сыл ахсын түспэтиттэн, ыарыыларын улаатыннаран кэбиһэллэриттэн хомойуох иһин, чугас дьоннорун, оҕолорун сыһыараллар, бэйэлэрэ да эмтэнэр кэмнэрэ уһуур. Доруобуйаҕытыгар болҕомтолоох буолуҥ, көрдөрүнүҥ диэн барыгытын ыҥырабыт .

Алена САВВИНА, улуустааҕы киин балыыһа кли­нико-диагностическай лабораториятын сэбиэдиссэйэ:

alena

– Лабораторнай сулууспа 1949 сыл­тан быыстала суох үлэлиир, быйыл тэриллибитэ 75 сыла туолбутун бэлиэтээри сылдьабыт. Ситиһиибит диэн улуустааҕы кииннэммит балыыһа иһинэн сыл түмүгүнэн бастыҥ отделениелары быһаарар кү­рэстэргэ үс төгүл бастаан турабыт.
Лабораммыт В.Д. Бечеканова «Профессия – жизнь» диэн СӨ Доруобуйа харыстабылын министиэ­ристибэтэ тэрийбит өрөспүүбүлүкэтээҕи күрэһигэр «Лабораторнай диагнос­тика бастыҥ специалиһа» диэн анал ааты ылары ситиспитэ. Ону тэҥэ үлэбит хаачыстыбатын үрдэтэр тэриллэринэн хаҥыырбыт ситиһии буолар. Билигин баҕа санаабыт – балыыһа иккис уочарата тутулларын күүтэбит. Саҥа дьиэ­лэнэн-уоттанан, материальнай-техничес­кэй баазабыт тупсарыгар баҕарабыт. Былааммытыгар нэһилиэктэргэ үлэлиир быраас амбулаторияларын лабораторияларын үрдүк таһымнаах гематологическай уонна биохимическэй анализатордарынан хааччыйыы. Оттон сүрүн кыһалҕабыт диэн улууспутугар бактериологическай чинчийии, ПЦР диагностика оҥоһуллубата атахтыыр. Ити анаалыстары Дьокуускайга чинчийиигэ ыытабыт. Бу боппуруос инникитин көрүллэн, сөптөөхтүк быһаарылларыгар улахан баҕа санаалаахпыт.

Сонун төрдө уонна хаартыска: Мүрү саһарҕата, Светлана СИВЦЕВА, Мария АРГУНОВА

