Кэбээйитээҕи «Мичээр» оҕо сайдар киинэ иккис сылын өрөспүүбүлүкэтээҕи «Туллук — символ мира и добра» патриотическай бырайыакка үлэлэһэр.
«Мичээр» кырачаан иитиллээччилэрэ, иитээччилэрэ, үлэһиттэрэ бүгүн, сэргэх сэрэдэ күн, Арассыыйа үрдүнэн бэлиэтэнэр Волонтердар күннэрин көрсө ааспыт кыһын саҕалаабыт уонна байыас уолаттарга биһирэппит, сылгы сиэлиттэн, убаһа кутуругуттан оҥоһуллубут мээчик — массажердарын оҥордулар.
Массажеры оҥорууга мастар-кылааһы уһуйаан иитээччилэрэ, «Дети-волонтеры» бырайыак ааптардара Татьяна Максимова уонна Ирина Терехова иилээн-саҕалаан ыыттылар. Маастар-кылаас кыттыылаахтара ити күн 30-тан тахса мээчиги төкүнүтэн таһаардылар.
Мээчик оҥоһуллан уктаннаҕына доруобуйаҕа олус туһалаах массажер буолар. Бу оҥорбут массажердарын «Мичээрдэр» анал дьайыыттан эмсэҕэлээн кэлэн эмтэнэ сытар байыастарга Москва госпиталыгар ыытыахтара. Бу үлэ «Туллук-символ мира и добра» бырайыак иһинэн ыытылынна.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Татьяна Максимова-Лазарева, "Дабаан".