Эрдэ куйаар ситимигэр онлайн ыытыллыбыт поэт, суруйааччы, публицист, суруналыыс, СӨ култууратын үтүөлээх үлэһитэ, СӨ үөрэҕириитин, култууратын туйгуннара, Сунтаар уонна Ньурба улуустарын Ытык олохтооҕо, эдэр ыччат хамсааһынын бэтэрээнэ, үлэ, тыыл бэтэрээнэ Н.И.Харитонов-Николай Чуор төрөөбүтэ 90 сылыгар аналлаах «Ырыаларым-ымыыларым, ыраах көтөр кынаттарым!» II республиканскай күрэс түмүктүүр чааһа — финала «Кыталык» КД ахсынньы 6 күнүгэр ыытылынна.
Бу күрэх эрдэ Чуор 85 сааһыгар анаан, 2020 сыллаахха элбэх кыттааччыны бэйэтин тула муспута. Николай Чуор хоһоонноро киһи эрэ мелодия суруйуох баай, киһи дууһатын таарыйар ис хоһоонноох буоланнар, ырыа айааччылар кини айымньыларын сөбүлээн тутталлар.
Бырайыак ааптара СӨ култууратын туйгуна Римма Сидорова Чуор аатын үйэтитэн бастаан ыытыллыбыт күрэх ырыаларын уонна олор толорууларын видеотын QR куодтаах ырыанньык гынан оҥорторон таһаартаран бу биэчэргэ сүрэхтээтэ.
Күрэһи дьүүллээтилэр Саха республикатын култууратын үтүɵлээх үлэһитэ, Саха республикатын култууратын туйгуна, Российскай Федерация уопсай үɵрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ, 2020 сыллаахха ыытыллыбыт «Ырыаларым, ымыыларым – ыраах кɵтɵр кынаттарым» бастакы ɵрɵспүүбүлүкэтээҕи күɵн күрэспит Кылаан кыайыылаахтара «Элегия» вокальнай ансамбль салайааччыта Лена Николаевна Таюрская, Саха республикатын култууратын туйгуна, Ньурба улууһун култууратын бочуоттаах бэтэрээнэ, «Ньурба улууһун култуураҕа уонна норуот айымньыта сайдарыгар кылаатын иһин», «Ньурба улууһун социальнай-экэнэмиичэскэй сайдыытыгар кылаатын иһин» бэлиэ мэтээллэр хаһаайыннара, Саха республикатын ырыа айааччыларын, Саха республикатын баяанистарын, аккордионистарын сойуустарын чилиэнэ, үлэ бэтэрээнэ, хоһоонньут, мелодист, «Кыталык» култуура дыбарыаһын иһинэн үлэлиир бэтэрээннэр «Айылҕан» ансамбылларын салайааччыта Тимофей Иванович Шестаков, Саха республикатын үɵрэҕириитин туйгуна, «Добун түһүлгэ» республиканскай ырыа күрэҕин Кылаан кыайыылааҕа, республикаҕа «Лучший музыкальный руководитель» анал аат кыайыылааҕа, «Песня – душа народа» оройуоннааҕы хоровой коллективтары кɵрүү күрэҕин 5 тɵгүллээх гран-при хаһаайыттарын, «Кыһыммыт бэлэҕэ» ɵрɵспүүбүлүкэтээҕи ырыа күрэҕин 2 тɵгүллээх кылаан кыайыылаахтарын «Кэскил» уһуйаан иитиллээччилэрин салайааччыта Людмила Дмитриевна Иванова.
Кыайан кэлэр кыахтара суох кыттааччылар ырыаларын устан ыытан, экраҥҥа көһүннэ. Күрэх түмүгүнэн Кылаан кыайыылааҕынан биһиги убаастыыр, ытыктыыр киһибит, сцена бэтэрээнэ Тамара Семенова буолан, 15 тыһыынча уу харчынан ылан үөрүүтэ үксээтэ.
Толорооччулар бары да бэлэмнэнэн кэлэн хас ыллыы таҕыстахтарына көрөөччүлэр ытыс тыаһын толору бэлэхтээн үрдүк таһымнаах күрэх буолла.
Сыл тухары Чуорбут төрөөбүтэ 90 сылын бэлиэтээн кини аатын сүгэр «Кыталыктар» араас тэрээһиннэри ыытан кэллибит, бу бэҕэһээҥҥи күрэх Чуор үбүлүөйдээх сылын түмүктүүр тэрээһинэ ыытылынна.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Ньурба уоттара", «Кыталык» КД пресс-киинэ