Саха өрөспүүбүлүкэтин култууратын туйгуна, мелодист, баянист, СӨ мелодистарын сойууһун чилиэнэ, Амма улууһун Сулҕаччы нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо Анатолий Слепцов 80 сааһын томточчу туолла. Бу бэлиэ күнү кини үөрэнээччилэрэ, ырыаҕа уһуйбут «оҕолоро», чугас дьоно ахтылҕан иэйиилээх «Бэлэхтиим эйиэхэ ырыабын» дьоро киэһэни Ф.Потапов аатынан Амматааҕы норуот айымньытын дьиэтигэр тэрийэн ыыттылар.
Олоҕун култуура сайдыытыгар толору анаабыт аккомпаниатор, мелодист, ырыаһыт, уһуйааччы Анатолий Константинович 1945 сыллаахха Алтан нэһилиэгин Туойдаах алааһыгар Слепцовтар дьиэ кэргэҥҥэ ахсыс оҕонон төрөөбүтэ. Хомойуох иһин, Слепцовтар тоҕус оҕоломмуттарыттан кини соҕотох тыыннаах хаалбыта.
Анатолий Константинович оҕо сааһыттан ыллыыра, эдэр эрдэҕиттэн баяҥҥа оонньуура. Онон инники дьылҕатын ханнык идэни кытта ситимниирэ улахан толкуй буолбатаҕа. 1965 сыллаахха Дьокуускайдааҕы педучилище музыкальнай салаатыгар үөрэнэ киирэр. Аан бастакынан үөрэҕин быыһыгар Эмис нэһилиэгэр кулууп сэбиэдиссэйинээн Софронова Анисия Даниловналыын уонна сельсовет бэрэссээдээтэлинээн Бубякин Афанасий Михайловичтыын Екатерина Захарова – Амма Күөрэгэйэ аатынан куонкурус тэрийсэн үлэтэ үрдүктүк сыаналанар.
Түөрт сылынан дипломнаах исписэлиис Абаҕа оскуолатыгар ырыа учууталынан ананар. Онтон 1970 сыллаахха Хабаровскайдааҕы культура институтугар икки сыллаах баянистар курстарыгар кэтэхтэн ол кэмтэн баянын илиититтэн араарбакка бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсыар диэри талбыт идэтинэн бэриниилээхтик үлэлээн кэллэ.
80 сыл эттэххэ дөбөҥ эрээри, бу сыллар тухары араас уларыйыы-тэлэрийии, түһүү-тахсыы, хайҕабыл, ситиһии барыта баара. Анатолий Константинович 65 сыл култуураҕа үлэлээбит кэмнэригэр ансамбыл бөҕөтүн тэрийэн, ырыаһыттары үйэтитиигэ сүүрэн-көтөн, туруорсан сүҥкэн үлэни оҥорбута. Ол курдук Абаҕа, Эмис, Алтан , Сатаҕай, Олом-Күөл, Болугур кулууптарыгар таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Алтаннааҕы 15 – с СПТ-га үлэлиир кэмнэригэр “Иэйии” эр дьон ансаамбылын тэрийэн сири-сибиири бараан, аар-саарга аатырбыттара. 1976 с.хоровой коллектива Дьокуускай куоракка ыытыллыбыт бастакы Бүтүн Сойуустааҕы фестивальга 2-с истиэпэннээх дипломант буолар. Алтаҥҥа үлэлиир сылларыгар Аммалар биллэр мелодиспыт В.Ноев кэриэһигэр күрэх ыытан үйэтитиспитэ.
Ырыаны айыыга холонуута 1979 сыллаахха саҕаланар. Аан бастакынан Н.Терентьев тылларыгар «Сатаҕайым мырааныгар» диэн ырыаны айар. Онтон ыла санааны көнньүөрдэр истиҥ иэйиилээх ырыалар биир-биир суруллан, ылланан бараллар. Элбэхтэр аҕыйаҕы холобур аҕаллахха, Уйбаан Бөтүүнүскэй «Улуу Кыайыы туһунан баллада», Сэмэн Хапытыанап «Аммам, эн курдук», «Эн ырыаҥ», М. Лазарева «Ыйдыын кэпсэтии», бэйэтин тылларыгар «Сэргэ Бэһим», «Уон бэһис СПТУ-м» ырыалар сыллары уҥуордаан уостан түспэккэ ылланаллар.
1989 с.саҥа тэриллибит, комсомольскай дэриэбинэҕэ, Сэргэ Бэскэ кулуубун үлэһитэ табыллыбата диэн оройуон мунньаҕар боппуруос турбутугар бэйэтэ тыл көтөҕөн кулууп директорынан үлэлии кэлбитэ. Эдэр ыччаттары култуура эйгэтигэр түмэ тардыбыта. “Туйаара” дьахталлар ансамбылларын тэрийбитэ. Итиэннэ сүрүн үлэтин олохтоохтук саҕалаан култуура эйгэтигэр олохторун анаабыт үлэһиттэр ааттарын үйэтитэн үбүлөйдээх сылларга ыытыллар күрэхтэр саҕаламмыттара. Ол курдук, норуот ырыаһыта Х.Т.Максимовка, Саха Эсамбаева Д.М. Неустроевка, Амма кырыс сирин туһаҕа таһаарыыга сүүрбүт-көппүт дьонтон биирдэстэрэ, төлөннөөх комсомол Дмитрий Емельяновка анабыл күрэхтэри тэрийсибитэ. Ол түмүгэр бу күрэхтэр үрдүк тэрээһиннээхтик, өрөспүүбүлүкэ таһымыгар күн бүгүнүгэр диэри ыытыллаллар.
Анатолий Константинович эдэр сааһын тапталынаан Болугур кыыһа Любовь Ноговицыналыын 1964 с. ыал буолан 45 сыл дьоллоохтук олорбуттарын туоһутунан 5 оҕолоро, 16 сиэннэрэ буолаллар.
Амма улууһа биир иннигэр уктар, киэн туттар мелодиһын үбүлүөйдээх бэлиэ кэминэн улуус баһылыга Степан Кузьмин, улуус култуураҕа управлениетын сүрүннүүр исписэлииһэ Ольга Судинова, улуус аҕа саастаахтарын Сэбиэтин уонна»Үһүс көлүөнэ оскуолатын» салайааччы Наталья Дьячковская, Сулҕаччы нэһилиэгин баһылыга Артем Степанов, Алтан нэһилиэгин баһылыгын солбуйааччы Татьяна Атласова, үлэлии сылдьыбыт коллективтарын бэрэстэбиитэллэрэ кэлэн эҕэрдэлээн, уруккуну-хойуккуну санаан сорох кэмнэргэ уйадыйан даҕаны ыллылар. Дьоро тэрээһин биир умнуллубат түгэнинэн Анатолий Константиновичка улуус баһылыга Амма улууһун бочуоттаах олохтооҕо буолбутун туоһулуур дастабырыанньаны туттарбыта уонна түөһүгэр бэлиэни иилбитэ буолла. Саала иһигэр олорооччулар дохсун ытыс тыаһынан бу быһаарыы сөптөөҕүн бигэргэттилэр.
Мелодист, баянист үбүлүөйдээх киэһэтэ хайдах ырыата-тойуга суох буолуой? Анатолий Константинович тэрийбит коллективтара, бииргэ үлэлээбит, муусукаҕа такайбыт дьоно ыраахтан-чугастан мустаннар олус иэйиилээх, нуһараҥ кэнсиэри бэлэхтээннэр ыалдьыттар дууһалыын уоскуйан, сүрэхтиин сылаанньыйан тарҕастылар. Ол курдук, Сэргэ Бэстэн «Туйаара» вокальнай ансаамбыл, Үөһээ Бүлүүттэн Николай Ковлеков, Алтантан «Иэйии» эр дьон народнай ансаамбыла, Сатаҕайтан «Дьүрүһүй» дьахталлар ансаамбыллара, «Солобуода» эр дьон ансаамбыла, «Иэйиэхсит» вокальнай ансаамбыл, Клара Малыкайцева, Устинья Конникова, Данил Михайлов, Валентина Александрова, кыыһа, туйаҕын хатарааччыта Сардаана Слепцова киэһэни киэргэтэн, Анатолий Константинович өлбөт үйэлээх үлэтэ норуот сүрэҕэр чугаһын итэҕэттилэр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: «Амма олоҕо» хаһыат.