Ахсынньы 7 күнүгэр Чуукаарга Е.М.Поликарпов аатынан «Эйгэ» Норуот айымньытын киинигэр Ил Түмэн Судаарыстыбаннай мунньаҕын дьокутаата, бэйэни салайыныы бастайааннай сис кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ Прокопьев В.М. уонна Ньурба оройуонун баһылыгын тыа хаһаайыстыбатын боппуруостарыгар солбуйааччы Ушканов Л.В. нэһилиэнньэни кытта көрсүһүүлэрэ буолла.
Манна сүрүннээн «Саха Өрөспүүбүлэкэтигэр бэйэни салайыныы » бырайыак сокуонугар уларыйыылар тустарынан билиһиннэрдилэр. Итини таһынан өрөспүүбүлүкэ бүддьүөтэ хантан кэлэрин, хайдах тыырылларын, билиҥҥи кэмҥэ үбү үллэрии тоҕо уустугурбутун анааран кэпсээтилэр.
Мустубут дьон мунчаарар араас таһымнаах ыйытыктарын биэрэн сөптөөх хоруйдары ыллылар. Кыппыгыров В.Н. өрдөөҕүттэн туруорсар боппуруоһун көтөхтө: «Аҕа дойду сэриитигэр сураҕа суох сүппүт киһи» диэн статуһу «Аҕа дойдуну көмүскүүр сэриигэ өлбүт» диэҥҥэ уларытарга. Бу 80 сылы быһа кэлбэтэх, биллибэтэх киһи өлбүтэ чуолкай. Билиҥҥи статуһунан хааллаҕына өлбүтэ да, таҥнарбыта да биллибэт курдук буолар», — диэн бэрт дириҥ ис хоһоонноох боппуруоһу биэрдэ. Владимир Михайлович маны бэрт сөптөөх этии диэн бэлиэтэнэн, инникитин туруорсарга, быһаарсарга табыгастаах буоларын курдук киниэхэ суругунан ыытарга сүбэлээтэ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Ньурба уоттара, Надежда Казакова, Чуукаар