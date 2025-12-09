Өрөспүүбүлүкэҕэ Олоҥхо декадатын «Олонхо-вечное эхо Евразии » диэн түмүктүүр тэрээһинэ Марфа уонна Сергей Расторгуевтар ааттарынан судаарыстыбаннай циркэ аренатыгар ыытылынна. Амма улууһуттан Олоҥхо дьиэлэрин ситимигэр киирбит Эмис нэһилиэгин култууратын дьиэтэ түмүктүүр тэрээһиҥҥэ ыытар үлэтинэн көрдөрөн ситиһиилээхтик кытынна.
“Аартыкатааҕы Эпос уонна Ускуустуба киинэ көҕүлээн Олонхо дьиэлэрин ситимэ бары көхтөөхтүк кытынныбыт. Манна биһиги үлэлэрбитин көрдөрөр, туруорбут олонхолорбут көстүүмнэрин, анал хас биирдии олонхо дьиэлэрин сырдатар истиэндэлэри, быыстапканы туруоран дьонҥо-сэргэҕэ күстээхтик, ситимнээхтик үлэлии олороллорун көрдөрдүбүт, кэпсээтибит. Бу тэрээҺин быыҺыгар өссө сүбэ мунньах буолан онно кыттыыны ыллыбыт. Мунньахха инники үлэлэрбитигэр элбэх сүбэни ыллыбыт. Декаданы түмүктүүр тэрээһин ЮНЕСКО олоҥхону киһи-аймах тылынан уонна өйүнэн айбыт култуурунай нэһилиэстибэтинэн билиммитэ 20 сылыгар ананан олус үрдүк таһымнаахтык барда. Бу үөрүүлээх тэрээһиҥҥэ кыттыыны ылан, көрөн, астынан санаабыт көтөҕүллүннэ.
Андрей Саввич Борисов биир түҺүлгэҕэ өрөспүүбүлүкэбит бары тыйаатырдарын холбоон туруорбут дьүһүйүүтүн көрөн, манна биһиги Үстүүн Нохсоороппут “Дыырай Бэргэн” бухатыыра киирэн, Аммаҕа ыытыллыбыт Олоҥхо ыһыаҕар ылламмыт ырыа -тойук дьиэрэйэн, бары сөҕө-махтайа астынныбыт. Манна даҕатан эттэххэ, ордук чуолаан быыстапкаҕа турбут үлэлэртэн Үрүҥ сылгы тириитинэн сымнаҕастык имитиллэн,тигиллибит Алгысчыт таҥаһын толору кэмпилиэгин кэлбит, көрбүт дьон сэргээтилэр.
Амматтан улууспут култуураҕа уонна норуот айымньытыгар салалтатын салайааччыта Иванов Иван Федорович уонна Эмис нэһилиэгин Олоҥхо дьиэтин исписэлииһэ Ирина Ивановна Ноговицына кытыннылар”, — диэн Е.А. Захарова- Саха Күөрэгэйэ аатынан Эмистээҕи култуура киинин дириэктэрэ Анжелика Иванова сырдатта.
Сонун төрдө уонна хаартыска: “Амма олоҕо” хаһыат