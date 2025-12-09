Ааспыт нэдиэлэ устата Сахабыт сирин 10 олохтооҕо түөкүттэртэн эмсэҕэлээтэ. Уопсай хоромньу суумата 7 мөл. 398 тыһ. 950 солкуобайга тэҥнэстэ.
Ол курдук интэриниэт ситиминэн харчы өлөрөөрү үлэтэ суох киһи 175 тыһ. солкуобайыттан маппыт.
ФСБ, Росфинмониторинг сымыйа сотрудниктарын кытары кэпсэтии түмүгэр икки устудьуон, билим үлэһитэ, тэрийэр-үөрэтэр отдел начаалынньыга холбоон 2,4 мөл.солкуобайга эмсэҕэлээбиттэр.
Киин куорат 5 олохтооҕо чэпчэки сыанаҕа хамсаабат баайы-дуолу атыылаһар угаайыга киирэн биэрэн 4,8 мөл. солкуобайдарыттан маппыттар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: СӨ борокуратуурата