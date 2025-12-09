Ахсынньыга 30-тан тахса улуус иһинээҕи субсидиялаах рейс оҥоһуллара былааннанар/ Өрөспүүбүлүкэ бүддьүөтүттэн улуустар истэригэр көтөр аалынан дьону таһыыга эбии 24,4 мөл. солкуобайдаах субсидия көрүлүннэ диэн тырааныспар министиэристибэтэ иһитиннэрэр.
Сахабыт сирин 9 улууһугар чэпчэтиилээх көтөр аалынан дьону таһыыга боппуруос сытыытык турар: Аллайыахаҕа, Анаабырга, Булуҥҥа, Кэбээйигэ, Аллараа Халымаҕа, Өлүөхүмэҕэ, Өлөөҥҥө, Орто Халымаҕа, Усуйаанаҕа.
Бүгүҥҥү күҥҥэ улуустар истэригэр дьону таһыынан дьарыктанар авиахампаанньалар истэригэр сүүмэрдээн талыы биллэриллибит. Сүүмэрдээһин түмүгүнэн уонна авиахампаанньалары кытары сөбүлэҥнэр түһэриллибиттэрин кэннэ, чэпчэтиилээх дьону таһыы саҕаланыа диэн министиэристибэ иһитиннэрэр.
Холобурдаан эттэххэ, субсидиялаах тарыыбынан Березовка – Орто Халыма икки ардыгар бырайыас сыаната 5 676 солкуобайга тэҥнэһэр, Хара Уулаах – Тиксии хайысхаҕа – 5 405 солкуобай.
Сонун төрдө уонна хаартыска: СӨ тырааныспарка министиэристибэтин тэлэгэрээм-ханаала.