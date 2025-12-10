Чакыр орто оскуолата Аһаҕас аан күнүн тэрээһиннээхтик ыытта. Бу күн үөрэнээччилэр талааннарын, ситиһиилэрин көрдөрөр, оскуола олоҕун, үлэтин-хамнаһын билиһиннэрдилэр. Тэрээһин бэрт сэргэхтик ааста.
Бу күн төһө сарсыарда 47 кыраадыс тымныйан 1-5 кылаастарга үөрэх тохтотуллубутун иһин, 6-11 кылаастарга сарсыарда эрдэ, 8 аҥаар чааска аһаҕас уруоктар саҕаланан, төрөппүттэрбит кэлэн кыттыыны ыллылар. Бастаан тэрээһин үөрүүлээх аһыллыытын линейката буолла. Манна нэһилиэкпит тэрилтэлэрин салайааччылара, оскуолабытыгар урукку сылларга үлэлээн ааспыт бэтэрээн үлэһиттэр, төрөппүттэрбит көхтөөх кыттыыны ыллылар.
Маны таһынан, биир суолталаах түгэнинэн Арассыыйа үрдүнэн ыытыллар «Дьоруой партата» ааксыйа чэрчитинэн Чакыртан анал байыаннай дьайыыга ыҥырыллыбыт хорсун уолаттарбытыгар анаммыт паартаны арыйыы буолла. Салгыы үлэ уруогун учуутала Иванова Ефросиния Владимировна «сухой валяние» ньыматыгар маастар-кылаас ыытан төрөппүттэр интэриэстэрин тарта. Педагог-психолог Орестова Фатима Спартаковна ис суолталаах, өйдөбүллээх сахалыы оһуорунан кумааҕыттан хаар кырыйары көрдөрдө. 9 кылаас үөрэнээччитэ, улуустааҕы «Тарбаахаптыын астыахха» күрэх призера Шадрин Матвей Саҥа дьыл чугаһаабытынан имбирнэй бэчиэнньэ буһаран амсатта. Химия, биология учуутала, 11 кылаас салайааччыта Кириллина Мария Александровна төрөппүттэргэ профориентация уонна оҕолор ситиһиилэрин түмэр портфолио туһунан сырдатта, кэпсээтэ. Остуол тенниһин тренерэ Ларионова Анна Филипповна дьарыктыыр оҕолорун кытта теннискэ маастар-кылаас ыыттылар уонна күрэхтэһэн да көрдүлэр. Математика учуутала Алексеева Юлия Егоровна «ментальнай арифметика» суоттуур ньыматын көрдөрдө, билиитин үллэһиннэ.
Салгыы «Эрэл» оҕолор хамсааһыннара учууталларга, төрөппүттэргэ, ыалдьыттарга вожатскай марафоннаатылар, флешмоб үҥкүүлэтэн сэргэхситтилэр. Оскуола иһинэн үлэлиир «IT-студия» оҕолоро тутатына Амма, Чакыр гербата ойуулаах значок, стикер оҥорон көрдөрдүлэр. Маны сэргэ бу күн үөрэнээччилэр үлэлэрин, ситиһиилэрин көрдөрөр, оскуола олоҕун, үлэтин сырдатар быыстапка турда.
Түмүккэ минньигэс астаах поварбыт Свинобоева Лидия Николаевна буһарбыт минньигэс тордунан ыалдьыттары күндүлээтибит. Кофе-брейк кэмигэр кэлбит төрөппүттэрбит уонна ыалдьыттарбыт бэйэлэрин санааларын үллэһиннилэр, баҕа санааларын тиэртилэр.
«Бүгүҥҥү тэрээһиммит сыалынан төрөппүт оскуола үлэтин кытта иһиттэн билсиһии, үөрэнээччилэр, учууталлар сатабылларын көрдөрүү, үөрэх, эбии үөрэхтээһин бырагырааматын билиһиннэрии, оскуола уонна төрөппүт оҕолору иитэр-үөрэтэр сыалын тэҥҥэ дьүөрэлээн тутуу, инники былааны тэҥҥэ ылыныы буолар. Биһиги төрөппүттэри, нэһилиэк олохтоохторун оскуола инники тэрээһиннэригэр көхтөөх кыттыыны ыларгытыгар, саҥа идеялары, санаалары этэргитигэр баҕарабыт. Оҕолорбут оскуолаҕа үөрэммит кэрэ кэмнэрэ элбэх үөрүүлээх түгэннэрдээх, оҕо саастара дьоллоох, умнуллубат буолалларыгар, төрөппүт уонна оскуола кэлэктиибэ буолан бииргэ үлэлиэҕиҥ»,- диэн оскуолабыт дириэктэрэ Марфа Семеновна Прокопьева бэйэтин санаатын үллэһиннэ.
Онтон тэрээһиммитигэр сылдьыбыт нэһилиэкпит аҕа баһылыга Семен Николаевич Григорьев бэйэтин санаатын маннык үллэһиннэ: «Бу күҥҥэ оскуола оҕолоро, учууталлар, үлэһиттэр бэлэмнэммиттэрэ көстөр. Аһаҕас уруокка учууталлар аныгы технология́нан үөрэтэллэрин, оҕолорбут төһө сайдыбыттара, тугунан дьарыктаналлара, куонкурустарга кытталлара, көрөргө-истэргэ олус үчүгэй эбит. Ол курдук, маастар кылаастары сэргээн көрдүбүт. Оҕолорго улахан ситиһиилэри, үчүгэй үөрэҕи баҕарабын».
Оскуолабыт выпускнига, баһылык солбуйааччыта Иннокентий Николаевич Тарасов: «Бүгүн биһиэхэ саамай нэһилиэкпитигэр, эдэр ыччаппытыгар өйдөбүнньүк дьоруой паартата арылынна. Ол курдук, дьоруой паартата улахан суолталааҕын, дириҥ ис хоһооннооҕун оҕолортон саҕалаан улахан дьоннорго тиийэ билиэхтээхпит. Тэрээһин учугэйдик ааста, ол курдук аһаҕас аан күнүн чэрчитинэн, уруоктарга киирэн учууталлар хайдах үөрэтэллэрин уонна оҕолор хайдах үөрэнэллэрин илэ харахпытынан көрөн, кулгаахпытынан истэн таҕыстыбыт. Бүгүҥҥү күн үрдүк таһымнаахтык ааста».
Бу курдук оскуолабыт тэрийбит Аһаҕас аан күнэ олус сэргэхтик, элбэх тэрээһиннэрдээх ааһан бары астынныбыт.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Амма олоҕа, Айуол НОВИКОВ, Арсен ШЕПЕЛОВ,
Чакыр орто оскуолатын «САРЫАЛ» медиакиин юнкордара,
салайааччы Ньургуйана Максимова