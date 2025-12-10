Дойдубут «Биир Ньыгыл Арассыыйа» баартыйатын көҕүлээһининэн «Дьоруой паартата» бырайыак 2018 сылтан олоххо киирбитэ. Бырайыак сыала-соруга оскуола үөрэнээччилэригэр биир дойдулаахтарын ‒ Дьоруойдар ааттарын, килбиэннээх, хорсун быһыыларын санатыы, кинилэр сырдык ааттарын үйэтитии буолар.
Ахсынньы 9 күнүгэр Аҕа дойдубут Дьоруойдарын күнүгэр, бырайыак чэрчитинэн Мэҥэ Хаҥаласка В.П.Ларионов аатынан Майа орто оскуолатын выпускниктарын, байыаннай дьайыыга баран эйэлээх халлаан туһугар олохторун толук уурбут Павел Матчитов, Дмитрий Кривошапкин ааттарынан «Дьоруойдар паарталарын» арыйдылар.
Бэлиэ тэрээһиҥҥэ оскуола дириэктэрэ Павел Васильев, Майа сэлиэнньэтин баһылыгын солбуйааччы Дмитрий Игнатьев, буойуннар оскуола кэмнэригэр кылаастарын салайбыт Анна Андреева, Лаура Шестакова үөрэнээччилэргэ уолаттар, олохторун, хорсун быһыыларын кэпсээтилэр уонна чугас дьонноругар, аймахтарыгар махтал тылларын эттилэр.
Үүнэр көлүөнэ ыччакка бастыҥ холобур буолар биир дойдулаахтарбытын кэриэстиир тэрээһиҥҥэ Павел Матчитов уола, ХИФУ юридическай факультетын үһүс кууруһун устудьуона Станислав, бииргэ төрөөбүт убайа Антон Романович, балта Анастасия Романовна уонна Дмитрий Кривошапкин ийэтэ Елизавета Иннокентьевна, убайа Николай Николаевич, эдьиийэ Татьяна Семеновна кыттыыны ыллылар.
Чугас дьоно буойуттар тустарынан маннык кэпсииллэр. Павел Матчитов 1985 с. атырдьах ыйын 10 күнүгэр Роман Николаевич уонна Антонина Потаповна дьиэ кэргэннэригэр төрөөбүтэ. Павел оҕо сааһа Майа сэлиэнньэтигэр ааспыт. 2003 с. Майа II‒III сүһүөхтээх оскуолатын бүтэрбитэ. Оскуола сылларыгар көхтөөх, сыаллаах-соруктаах киһи быһыытынан көрдөрбүтэ, успуордунан үлүһүйэрэ. Дмитрий Стручков салалтатынан байыаннай-патриотическай кулуупка дьарыктанара, этэрээт биир бастыҥ хамандыыра буолбута. 8‒11 кылаастарга «Милииссийэ эдэр доҕоро» түмсүүгэ сылдьыбыта, ол түмүгэр идэтийбит суолун быһаарбыта. 2003 с. Дьокуускайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын техникумугар юрист идэтигэр үөрэммитэ. Үөрэнэ сылдьан ыал буолбута. Үөрэҕин бүтэрээт Павел үлэтин Покровскай куорат Ис дьыала уорганнарыгар саҕалаабыта. Көхтөөх, сайдыыга дьулуурдаах буолан, үлэтин кытта сэргэ кинолог уонна сурдотылбаасчыт идэлэрин баһылаабыта. Хаҥалас, Нам уонна Момскай улуустарыгар участковайдаабыта. 2021 с. биэнсийэҕэ тахсан баран сөбүлүүр үлэтинэн дьарыктаммыта. 2023 с. «Боотур» этэрээккэ киирэн байыаннай бэлэмнэниини ааспыта уонна 2023 с. кулун тутар 9 күнүгэр байыаннай дьайыыга кыттарга хантараак түһэрсибитэ уонна младшай лейтенант, стрелок (снайпер) этэ. «Хорсунун иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Дойдубут Бэрэсидьиэнэ Владимир Ыйааҕынан 2024 с. тохсунньу 18 күнүгэр байыаннай дьайыы толоонугар тыынын толук уурбутун кэннэ «Эр санааланыы” уордьанынан наҕараадаламмыта. Павел тапталлаах кэргэн, убай, аҕа, эрэллээх доҕор уонна табаарыс, төрөөбүт дойдутугар дьиҥнээх патриот этэ.
Дмитрий Кривошапкин, позывнойа “Крив”, гвардия ефрейтора. Кини Кривошапкиннар дьиэ кэргэҥҥэ күтүүлээх үһүс оҕонон 1994 с. алтынньы 12 күнүгэр Дьаҥхаады нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Лоп-бааччы, көрсүө сэмэй, кытыгырас, бэйэтин кыанар уолчаан буола улаатан, уһуйааҥҥа сылдьар эрдэҕиттэн олимпиадаларга, күрэхтэһиилэргэ кыттан элбэхтэ бастыыра, миэстэлэһэрэ. Оскуолаҕа туйгуннук үөрэммитэ, успуорт араас көрүнүгэр дьаныардаахтык дьарыктаммыта, улуус, өрөспүүбүлүкэ таһымнаах күрэхтэһиилэргэ миэстэлэспитэ, ону таһынан, улууска, өрөспүүбүлүкэҕэ буолар олимпиадаларга ситиһиилээхтик кыттара. Оскуола кэнниттэн бэйэтэ талан ылбыт идэтигэр ЫБМ үөрэҕэр үөрэнэр. 2016 с. Ийэ дойдутугар ытык иэһин төлүү аармыйаҕа сулууспалаабыта. Ол кэннэ УФСИН тэрилтэтигэр дуогабарынан үлэлээбитэ. Ханна да үлэлээтэр, сырыттар ханнык да ыарахан үлэттэн чаҕыйбат, хайа да сиргэ тиийдин өрүүтүн хайҕалга эрэ сылдьара. 2022 с. байыаннай дьайыы хомууругар бастакылар кэккэлэригэр ыҥырыллан барбыта. Дьиҥнээх хорсун эр санаалаах буолан саһа-куота барбатаҕа. Бэйэтигэр чэпчэкитэ суох ыарахан суолу талан байыаннай бэлэмнэниигэ хатарыллар. Старшай связиһынан, 4-с ротаҕа стрелогунан сулууспалыыр. Инники кирбии уоттаах хапсыһыыларыгар элбэхтэ киирэн тахсыталаабыт. Ол киирсиилэргэ бааһырбыт саллааттары өлөр өлүүттэн быыһаан кинилэр махталларын ылбытын билэллэр. Ханнык даҕаны түгэҥҥэ түргэн быһаарыныылааҕынан, булугас-талыгас өйүнэн, өрүү көмөлөһөргө бэлэм эрэллээх табаарыс, ханнык да уустук балыаһанньаттан тахсар суолу тобулар, ыксаллаах кэмҥэ хорсун быһыытын көрдөрбүтэ. Өлөр өлүүнү көрөн да туран буойун быһыытынан самнан барбатах, кини кытаанах санаалааҕын, кыратыттан эт-хаан өттүнэн эрчиллиилээҕин, өй-санаа өртүнэн иитиллиилээҕин көрдөрөр. Аҕа дойдутун, бойобуой доҕотторун тустарыгар олоҕун толук уурарын кэрэйбэтэх.
Хорсун уолаттарбыт ааттарын үйэтитии биһиги ытык иэспит буолар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Эркээйи", Иван Лукин.