Galina Быйыл 198 тыһ. тахса киһи босхо эминэн-томунан хааччыллынна Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт Сэргэх сонуннар, толкуйдатар суруйуулар, санаа атастаһыыта Бөлөххө киир 2025 сылга 198 тыһынчаттан тахса киһи босхо эминэн-томунан хааччыллынна. Бу туһунан СӨ доруобуйаҕа харыстыбалын миниистирэ Лена Афанасьева уопсатсыбаннай палаатаҕа тэриллибит төгүрүк остуолга иһитиннэрдэ. Бу сыыппара өрөспүүбүлүкэ нэһилинньэтин уопсай ахсаанын 19%-гар тэҥ. Итинтэн 70 тыһынчаттан тахса киһи эминэн хааччылыыга федеральнай чэпчэтиинэн туһанар. Итинтэн 64%-на эминэн ылар, оттон 36%-на харчынан ылла, эмин бэйэтэ атыылаһар. Тустаах боппуруоһу үбүлээһиҥҥэ бырабыыталыстыба тохтоло суох үлэ ыытар. Кэлэр сылга үбүлээһин эбиллэрэрэ былааннанар. Сонун төрдө уонна хаартыска: НВК Саха тэлэгэрээм-ханаала Тарҕат: Кыым.ру социальнай ситимнэригэр киириҥ Сонун, хаартыска, видео, ыйытыы күүтэбит: +7 (914) 820-09-75 Сонун, хаартыска, видео, ыйытыы күүтэбит: +7 (914) 820-09-75 Telegram Вконтакте