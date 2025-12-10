Киир

  Быйыл 198 тыһ. тахса киһи босхо эминэн-томунан хааччыллынна

2025 сылга 198 тыһынчаттан тахса киһи босхо эминэн-томунан хааччыллынна. Бу туһунан СӨ доруобуйаҕа харыстыбалын миниистирэ Лена Афанасьева уопсатсыбаннай палаатаҕа тэриллибит төгүрүк остуолга иһитиннэрдэ.
Бу сыыппара өрөспүүбүлүкэ нэһилинньэтин уопсай ахсаанын 19%-гар тэҥ. Итинтэн 70 тыһынчаттан тахса киһи эминэн хааччылыыга федеральнай чэпчэтиинэн туһанар. Итинтэн 64%-на эминэн ылар, оттон 36%-на харчынан ылла, эмин бэйэтэ атыылаһар. Тустаах боппуруоһу үбүлээһиҥҥэ бырабыыталыстыба тохтоло суох үлэ ыытар. Кэлэр сылга үбүлээһин эбиллэрэрэ былааннанар.
