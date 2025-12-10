Ахсынньы 9 күнүгэр, дойду үрдүнэн Аҕа дойду Дьоруойдарын күнэ хас биирдии сэлиэнньэҕэ, куоракка ыытылынна. Бу күн анал байыаннай дьайыыга олохторун толук уурбут хорсун буойуттар ааттарын дорҕоонноохтук ааттаан, кинилэр сулустаах бойобуой суолларын ыччакка холобур оҥосторго, күн бүгүн кыргыһыы толоонугар сылдьар биир дойдулаахтарбытыгар Кыайыылаах боотур аатын сүгэн кэлэллэригэр ананна.
Дьоруойдар күннэригэр сөп түбэһиннэрэн, Ил Түмэн дьокутаата Прокопий Рахлеев салайааччылаах "Төлөн" Харбалаахтааҕы чох разреһын кэллэктиибиттэн "Харыстаана" иис сыаҕа түөрт оверлок массыынаны бэлэх тутта.
Иис сыаҕын иистэнньэҥнэрэ олус наадалаах тэриллэри бэлэх тутан үөрүүлэрэ муҥура суох.
Сыах салайааччыта Анна Никифорова биир дойдулаахтарыгар, өйүүр-өйдүүр салайааччылардаах, улууспут бөдөҥ, бастыҥ көрдөрүүлээх "Таттавтодор" уонна "Төлөн" кэллэктииптэригэр махталын биллэрэр уонна үүнэр сылга ситиһиилээх, таһаарыылаах үлэни, хааччыйар уонна оҥорор тутаах үлэ харгыстамматыгар баҕарар.
Вера Канаева, Таатта.