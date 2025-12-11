Бу күннэргэ доруобуйаларынан хааччахтаах дьон дэкээдэлэрин чэрчитинэн араас тэрээһиннэр ыытылла тураллар. Билигин доруобуйа билимэ сайдан, ситэн турар кэмигэр, хас биирдии киһи доруобуйатын сыл ахсын көрүнэр, эмтэнэр. Ол эрээри, сорохтор ыалдьан, араас олох моһоллоругар түбэһэн, сорохтор төрүөхтэриттэн доруобуйаларыгар хааччахтаахтар. Кинилэргэ анаан бэҕэһээ, ахсынньы 10 күнүгэр Дьокуускай куоракка бэртээхэй тэрээһин ыытылынна.
Доруобуйаларыгар хааччахтаах оҕолору чөлүгүэр түһэрэр өрөспүүбүлүкэтээҕи киин Марфа уонна Сергей Расторгуевтар ааттарынан Саха Өрөспүүбүлүкэтин Судаарыстыбаннай цииркэтин кытары сылын ахсын ыытар «Үтүөнү ай!» диэн аһымал аахсыйата буолан ааста. Үтүө үгэсккэ кубулуйбут тэрээһин доруобуйаларыгар хааччахтаах оҕолор дьон-сэргэ ортотугар сылдьа үөрэнэллэригэр, кинилэр туох кыһалҕалаахтарын өссө дириҥэтэн үөрэтэргэ, эбии көмөнү тэрийиигэ болҕомтоны тардыы быһыытынан ыытыллар.
Оҕолор араас “Тымныы Моруос оҕонньор мастарыскыайыгар” маастар-кылаастарга дьарыктаннылар. Туһалаах үөрэхтэри чөлүгэр түһэрэр киин исписэлиистэрэ уонна «Харысхал» пуонда, «Ураты оҕо» түмсүү, Дьиэ кэргэҥҥэ иитиигэ көмөлөһөр өрөспүүбүлүкэтээҕи киин, коррекционнай оскуола уһуйааччылара ыыттылар.
Оҕолор бэйэлэрэ илиилэринэн тутан-хабан, өҥүн-дьүһүнүн наардаан, үөрэ-көтө Саҥа дьыллааҕы аккырыыккалары, харыйа оонньуурдарын о.д.а. оҥордулар, туойтан, быластылыынынан сыбаан талааннарын арыйдылар.
Маны тэҥэ, логопедтар, психологтар, эмтиир физкултуура уһуйааччылара оонньуу ньыматынан дьарыктары ыыттылар.
Төрөппүттэр психологтар, логопедтар, дефектологтар, быраастар сүбэлэрин иһиттилэр, Үлэ министиэристибэтин, социальнай управление, Биэнсийэ пуондатын, о.д.а. социальнай тэрилтэлэр исписэлиистэрин сүбэлэрин-амаларын иһиттилэр.
Дьоро күн иккис чааһыгар бэртээхэй кэнсиэр тэрилиннэ. Киин үлэһиттэрэ, цииркэ, судаарыстыбаннай филармония, эстрада артыыстара, оҕолор ансаамбыллара кытыннылар.
Кэнсиэр саҕаланыытыгар бырабыыталыстыба бэрэссэдээтэлин солбуйааччы Георгий Степанов, үлэ уонна социальнай сайдыы миниистирэ Елена Волкова, цииркэ дириэктэрэ Сергей Расторгуев, оҕолору чөлүгэр түһэрэр киин дириэктэрин э.т. Анна Пудова оҕолорго уонна төрөппүттэргэ истиҥ, сылаас тылларын анаатылар.
Кинилэр инбэлииттэр дэкээдэлэрин чэрчитинэн ыытыллар тэрээһин ураты улахан суолталааҕын, бу көннөрү көрсүһүү буолбакка, дьон сүрэхтэрин сылааһын, көмөҕө наадыйар оҕолор тустарыгар кыаҕы түмэр күн буоларын эттэ:
Чөлүгэр түһэрэр киин дириэктэрин э.т. Анна Пудова үөрүүлээх бырааһынньык күн туһунан санаатын үллэстэр:
-- Үтүө үгэскэ кубулуйбут тэрээһиммитин быйыл алтыс төгүлүн ыытабыт. Быйыл саамай алыптаах бырааһынньык - Саҥа Дьыл чугаһаабытынан “Тымныы Моруос оҕонньор мастарыскыайа” диэн ааттаан араас маастар кылаастары ыытабыт. Оҕолор бэйэлэрин илиилэринэн харыйа оонньуурдарын, аккырыыккалары оҥордулар.
Биһиги партнердарбыт: чөлүгэр түһэрэр киин исписэлиистэрэ уонна «Харысхал» пуонда, «Ураты оҕо» түмсүү, Дьиэ кэргэҥҥэ иитиигэ көмөлөһөр өрөспүүбүлүкэтээҕи киин, коррекционнай оскуола уһуйааччылара оҕолорго бэртээхэй үөрэхтэри ыыттылар.
Төрөппүттэр мунаарар боппуруостарыгар толору эппиэттэри, сүбэлэри Дьокуускай куорат социальнай харысхал управлениетын, социальнай пуонда, элбэх өҥөнү оҥорор киин, мэдиссиинэ, социальнай эспиэрдиир хамыыһыйатын үлэһиттэриттэн ыллылар.
Кииммит элбэх бэбэчиитэллээх. Олортон биирдэстэрэ Саха цииркэтэ буолар. Дириэктэр Сергей Васильевич Расторгуев биһиги көҕүлээһиммитин күүскэ өйүүр, сылын ахсын буор-босхо биир күн цииркэ дьиэтин уларсар, артыыстар нүөмэрдэрэ оҕолору үөрдэллэр. Бу улахан өйөбүл буолар. Куорат килбэйэр киинигэр турар уораҕайга доруобуйаларыгар хааччахтаах, эбэтэр инбэлиит эрэ оҕолору буолбакка, барыларын ыҥырабыт.
Дьон үтүө үгэстээх тэрээһини билэллэр, ылыналлар, оҕолорун аҕалан сынньаталлар, үөрэтэллэр, бэйэлэрин билиилэрин хаҥаталлар. Оонньуу көмөтүнэн оҕо талаанын, дьоҕурун арыйар, сайыннарар кыаҕы, наадалаах билиилэри ылаллар, социальнай эйгэ исписэлиистэрэ миэстэтигэр консультация, сүбэ-ама оҥороллор.