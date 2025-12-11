«Цифровой МФЦ на платформе МАХ» федеральнай бырайыагы олоххо киллэрии чэрчитинэн 2025 сыл сэтинньититтэн «МАХ» национальнай мессенджергэ Саха сиригэр судаарыстыбаннай уонна муниципальнай өҥөлөрү оҥорор киин чат-бота үлэлээтэ.
«Чат-бот көмөтүнэн приемҥа суруттарыахха сөп эбэтэр бу иннинэ суруттарбыккытын сотторуохха сөп, элбэх өҥөнү оҥорор киин чугас баар офиһын булуохха уонна үлэтин графигын көрүөххэ сөп уо.д.а. Ону кытта МАХ докумуоҥҥут бэлэм буоллаҕына биллэрэр», – диэн «Мин докумуоннарым» киин Саха сиринээҕи салаатыгар иһитиннэрдилэр.
Киин дааннайынан, бу МАХ мессенджер нөҥүө түмүк бэлэмин туһунан биллэрэр пилотнай бырайыакка Дьокуускай, Жатай уонна 21 улуус кииннэрэ кытталлар.
Сонун төрдө: НВК Саха тэлэгэрээм ханаал
Хаартыска: Семен Аммосов / «Саха» НКИХ