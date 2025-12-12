«Чолбон» сурунаал төрүттэммитэ 100, бастакы эрэдээктэр А.И. Софронов — Алампа төрөөбүтэ 140 сылларыгар аналлаах «Чолбон» сурунаал (бас эрэдээктэр Гаврил Андросов) үһүс төгүлүн тэрийэн ыытар өй күрэһэ оонньуу улуустааҕы кииннэммит бибилитиэкэҕэ ыытылынна.
Уус Алдан Бороҕон бөһүөлэгиттэн үс киһилээх » Үс көлүөнэ» хамаанда тургутукка билиитин бэрэбиэркэлэннэ. Мүрү 2 нүөмэрдээх орто оскуолатыгар саха тылын учууталынан үлэлээбит пед.үлэ бэтэрээнэ Татьяна Алексеева, Сэһэн Ардьакыап аатынан улуустааҕы түмэл мэтэдьииҺэ Маргарита Крылова, оскуола саха тылын эдэр учуутала Анна Анисимова хамаанда састаабыгар киирэн оонньоотулар.
Кыттааччылары кииннэммит бибилэтиэкэ тиһигин дириэктэрэ Лена Павлова эҕэрдэлээтэ. Салгыы «Алгыс» кыраайы үөрэтэр салаатын бибилэтиэкэрэ Мария Заболоцкая «Чолбон» сурунаал ыыппыт 4 түһүмэхтээх өй оонньуутун салайан ыытта. Оонньооччулар саха литэрэтиирэтигэр сыһыаннаах 40 боппуруоска эппиэттэри толордулар. Уустук боппуруостар хамаанда чилиэннэрин толкуйга түһэрдилэр эрээри, хас биирдии эппиэккэ 15 эрэ сөкүүндэ бэриллэр буолан, оонньуу тэтимнээхтик барда.
Мария Заболоцкая билиһиннэрбитинэн бүгүҥҥү туругунан улуустан 4 нэһилиэккэ хамаандалар таҥыллан оонньообуттар. Мантан хаалбыт кэмҥэ түмүгү кэтэһии күүтэр. Биир эмит хамаанда улуустан куоракка быҺаарыылаах түһүмэххэ кытта барыа дуо? Долгуйа күүтэ хаалабыт.
«Чолбон» сурунаал бэлэмнээбит өйү, билиини тургутар оонньуу боппуруостара интэриэһинэйдэр, кыттааччыга да, көрөөччүгэ да үгүс билиини биэрэр гына толкуйданан таҥыллыбыттар. «Үс көлүөнэ» хамаанда чилиэннэрэ өй күрэҺин оонньуутугар кыттыбыттарын бэлиэтин туоһу суругу туттулар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Мүрү саһарҕата, Елена Сыроватская, уопсас.кэрэсп.