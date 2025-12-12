Ахсынньы 11 күнүгэр, тыыл, үлэ бэтэрээнэ, сэрии сылын оҕото, РСФСР үөрэҕириитин бочуоттаах үлэһитэ, Норуот үөрэҕириитин туйгуна, Саха сирин норуотун үөрэҕириитин бочуоттаах учуутала, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ытык кырдьаҕаһа, Төҥүлү оскуолатын бочуоттаах мэссэнээтэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуотун маастара, Ил Дархан стипендиата, «Мэҥэ Аат» Бочуот кинигэтигэр килллэриллибит, Дьабыыл нэһилиэгин, Майа сэлиэнньэтин, Мэҥэ Хаҥалас улууһун Бочуоттаах олохтооҕо Николай Семенович Баишев үбүлүөйдээх 90 сааһын туолла.
Үөрүүлээх быһыыга-майгыга олоҕун тухары айар үлэни, уопсастыбаннай олоҕу, чөл буолууну өрө тутан, барыбытыгар холобур буолар ытык киһибитин Николай Семеновиһи үбүлүөйдээх сааһынан уонна кэргэнинээн Марфа Петровналыын ыал буолан бииргэ олорбуттара быйыл 55 сыллларынан нэһилиэнньэ көмүскэллээх буолуутун кэлим киинин салайааччы Иван Шестаков, «Майа сэлиэнньэтэ» тыа сирин түөлбэтин баһылыгын солбуйааччы Март Андреев, бэтэрээннэр улуустааҕы сэбиэттэрин бэрэссэдээтэлэ Евдокия Решетникова бэйэлэрин эҕэрдэлэрин кытта Дойдубут Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин, СӨ Ил Дарханын Айсен Николаев, улуус баһылыгын Дмитрий Тихонов анал эҕэрдэ суруктарын уонна өйдөбүнньүк бэлэхтэрин туттардылар.
Николай Семенович 1935 сыллаахха Дьабыыл нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Аҕа дойду сэриитин сылларыгар сут-кураан сылларын ааспыт. Дьокуускайдааҕы художественнай училищены ситиһиилээхтик бүтэрэн, үлэ, уруһуй уонна черчение учууталын идэтин баһылаабыт. Салгыы Хабаровскайдааҕы институт художественнай-графическай факультетын бүтэрэр. Идэтигэр 25 сыл устата бэриниилээхтик, таһаарыылаахтык үлэлээн, элбэх оҕо-ыччаты иитэн-үөрэтэн таһаарбыт биир бастыҥ учууталбытынан биллэр.
Николай Баишев:
– Мин санаабар киһи үлэни кытта алтыстаҕына доруобай буолар, уһун үйэлэнэр. Мин сааһым тухары оскуолаҕа үлэлиир эрдэхпинэ биирдэ да бүлүтүөнү ылбатаҕым. Хас биирдии киһи үлэлээх уонна тус сөбүлүүр дьарыктаах буолуон наада. Биэнсийэҕэ тахсан худуоһунньук идэбинэн өссө күүскэ дьарыгыран, элбэҕи ааҕан-билэн өйүм-санаам билигин даҕаны чэбдик диэхпин баҕарабын. Бэйэм уопуппуттан эттэхпинэ эдэр ыччаттар үлэни өрө тутуҥ, олоххо көхтөөх сыһыаннаах буолуҥ. Таптыыр үлэҕитин, дьарыккытын булунан инникитин диэки баран иһиҥ, –диэн санаатын үллэһиннэ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Эркээйи", Иван Лукин.