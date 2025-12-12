Бэҕэһээ Чурапчы улууһугар олус элбэх тэрээһин биир кэмҥэ ыытылынна. Олортон биирдэстэрэ, Иван Винокуров аатынан оройуоннааҕы “Айылгы” НАДь-гэр, улуустааҕы Олоҥхо киинин тэрийиитинэн, “Айхаллан Чурапчы” бырагыраамма иитинэн “Добун түһүлгэ” уонна “Ыал Саргыта” бырайыак чэрчитинэн “Төрүт үгэс – түмэр күүһэ!” улууспут нэһилиэктэриттэн дьиэ кэргэттэр, ийэ-аҕа ууһунан куолааннар оһуохайы таһаарыы күрэҕэ буолла.
Манна кыра саастаах оҕолортон саҕалаан улахан дьоҥҥо тиийэ биирдиилээн кыайыы иһин күөн күрэскэ ойутуулаах оһуохайы оройуттан туттулар, тэйитиитээх эһиэкэйи эҥээриттэн ыллылар. Күрэх кыайыылаахтарын ааттыыбыт:
Дьиэ кэргэнинэн, ийэ-аҕа ууһунан кыттыы
Чулуу аат 1-кы үрдэлэ – Куһумуучча-Захаровтар, Абрамовтар сыдьааннара (Кытаанах нэһилиэгэ);
Чулуу аат 2-с үрдэлэ – Барашковтар дьиэ кэргэн (Бахсы нэһилиэгэ);
Чулуу аат 3-с үрдэлэ – Лукиннар дьиэ кэргэн (Хадаар нэһилиэгэ).
Алын сүһүөх саастаах оҕолорго
Чулуу аат 1-кы үрдэлэ – Артем Лебедкин, Василий Соловьев-Болот Боотур аатынан Хатылы орто оскуолата, сал. К.И. Козлова уонна А.Н. Чичигинарова;
Чулуу аат 2-с үрдэлэ – Айкуо Лукина, Гавриил Протодьяконов аатынан Алаҕар орто оскуолата, сал. Е.Н. Тотонова;
Чулуу аат 3-с үрдэлэ – Влада Габышева, Гавриил Протодьяконов аатынан Алаҕар орто оскуолата, сал. Е.Н. Тотонова;
Бастыҥ аат 1-кы үрдэлэ – Сайнаара Сокольникова, Гавриил Протодьяконов аатынан Алаҕар орто оскуолата, сал. Е.Н. Тотонова;
Бастыҥ аат 2-с үрдэлэ – Сардаана Потапова, Василий Яковлев-Далан аатынан Кытаанах орто оскуолата, сал. Л.Н. Монгуш;
Бастыҥ аат 3-с үрдэлэ – Эрхан Пономарев, Василий Яковлев-Далан аатынан Кытаанах орто оскуолата, сал. Л.Н. Монгуш;
5-11 кылаас үөрэнээччилэрин ортолоругар
Чулуу аат 1-кы үрдэлэ – Настасия Рожина, Степан Захаров аатынан Төлөй орто оскуолата, сал. Е.Н. Попова;
Чулуу аат 2-с үрдэлэ – Элина Гоголева, Гавриил Протодьяконов аатынан Алаҕар орто оскуолата, сал. Е.Н. Тотонова;
Чулуу аат 3-с үрдэлэ – Саян Максимов, Николай Субуруускай аатынан Болтоҥо орто оскуолата, сал. А.С. Максимова;
Бастыҥ аат 1-кы үрдэлэ – Арылхан Крюков, Гавриил Протодьяконов аатынан Алаҕар орто оскуолата, сал. Е.Н. Тотонова;
Бастыҥ аат 2-с үрдэлэ – Дайаана Протасова, Семен Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолата, сал. Т.Г. Данилова;
Бастыҥ аат 3-с үрдэлэ – Карина Прокопьева, Василий Соловьев-Болот Боотур аатынан Хатылы орто оскуолата, сал. К.И. Козлова.
Улахан дьоҥҥо
Чулуу аат 1-кы үрдэлэ – Василий Копырин, Кытаанах нэһилиэгэ;
Чулуу аат 2-с үрдэлэ – Наталья Захарова, Чурапчы нэһилиэгэ;
Чулуу аат 3-с үрдэлэ – Дайаана Николаева, Бахсы нэһилиэгэ.
Кэскиллээҕи кэрэһэлиир, үйэлээҕи үксэтэр кылыһахтаах тойуктаах, дэгэйэр хамсаныылаах күн үҥкүүтэ – оһуохай түһүлгэтэ Чурапчыга төрүттэннэ. Кыайыылаах дьиэ кэргэттэри бүгүн, “Ыал Саргыта-2025” дьиэ кэргэн форумугар үөрүүлээх быһыыга-майгыга туттарыахтара.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Саҥа Олох", Игнат Каженкин, улуустааҕы Олоҥхо киинин исписэлииһэ, бэлэмнээтэ Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ