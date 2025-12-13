Үөрэх бу чиэппэригэр Таатта улууһун Былатыан Ойуунускай аатынан Чөркөөх орто оскуолатыгар “Кинилэр Өрөспүүбүлүкэ саргытын түстээбиттэрэ” бырайыак саҥа кэрдиискэ тахсан ыытылынна.
Ол курдук түөрт сыл устата Судаарыстыбаннаһы төрүттээбит саха саарыннарын төрөөбүт дойдуларыттан Үөһээ Бүлүү 1-кы нүөмэрдээх оскуолата, Нам улууһун Максим Аммосов аатын сүгэр Хатырык орто оскуолата куйаар ситиминэн ыытыллар бырайыакка, быйыл Саха Өрөспүүбүлүкэтин бастакы Бэрэсидиэнин Михаил Николаев аатынан Өктөмнөөҕү билим үөрэх киинэ холбонно. Саха саарыннарын түөлбэтиттэн телемост нөҥүө үөрэнээччилэр хоһоон аахтылар, дьүһүйүү көрдөрдүлэр.
Бу бырайыак нуучча тылын учуутала Эмма Кашкина салайар гуманитарнай предметтэр учууталларын холбоһуга уонна Былатын Ойуунускай аатынан Судаарыстыбаннай түмэл кыттыгас бырайыак быйыл бэһис сылын үлэлиир. Быйылгы телемостка Өктөм билим үөрэх киинэ, "Николаев киин" архыып-бибилэтиэкэ кыттыһан, инникитин бырайыак “Саха сирин судаарыстыбаннаһын саҥа кирбиитигэр” диэн тиэмэлэнэн үлэлиэҕэ.
Куйаарынан ыытыллыбыт тэрээһиҥҥэ Исидор Барахов аатынан оскуола мусуойун сал. Антонина Хобусарова, Өктөмтөн дириэктэр сүбэһитэ Лия Кычкина, Михаил Николаев аатынан бибилэтиэкэ-архыып киинин сал. Юрий Семенов уонна Чөркөөх оскуолатын үөрэнээччилэрин уопсастыбаннай хамсааһынын бэрэссэдээтэлэ Айтал Гуляев тыл эттилэр. Бу курдук сыллата Судаарыстыбаннаһы төрүттэспит, салайбыт Саха саарыннарын бырайыага сылтан сыл кэҥиир, саҥаттан саҥа көлүөнэни түмэр, дойдуга бэриниилээх буоларга үөрэтэр.
Эмма Кашкина, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх учуутала