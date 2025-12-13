Дьокуускай куоракка “Сүрэхпинэн кууһабын” үтүө көмөһүттэр хамсааһыннарын аһымал инклюзивнай кэнсиэрдэрэ үрдүк таһымҥа ыытылынна. Сылын ахсын ыытыллар үтүө үгэскэ кубулуйбут тэрээһин 300-тэн тахса кыттааччыны “Сэргэлээх уоттара” култуура киинигэр түмтэ.
Санатан эттэххэ, “Сүрэхпинэн кууһабын” хамсааһын 2022 сыллаахха төрүттэммитэ, уонна кыралаан хардыылаан билигин номнуо Арассыыйа таһымнаах бырайыакка кубулуйда. Бырайыак оскуолалары, дьиэ кэргэттэри, оҕолору түмэр, сүүһүнэн анал уруоктары ыытар, айар-тутар мастарыскыайдары арыйар, көрсүһүүлэри, кэнсиэрдэри тэрийэр диэн хамсааһын ааптара уонна салайааччыта Анна Федорова этэр.
Кини кэпсээбитинэн, күн бүгүн “Сүрэхпинэн кууһабын бырайыак федеральнай таһымҥа бэлиэтэнэр, стратегическай көҕүлээһиннэр агентстволара билинэр бреннара буолар. Арассыыйа 14 эрэгийиэнигэр тыһыынчанан оскуола үөрэнээччилэрин хабар.
Тэрээһин кэмигэр сүрдээх үчүгэй кинигэ сүрэхтэммитин туһунан кэпсээтилэр. Манна доруобуйаларыгар хааччахтаах оҕолор төрөппүттэрэ тус историяларын кэпсээн хомуурунньук таһаарбыттар.
Анна Федорова үс сыл устата бырайыагы өйөөбүт, кынаттаабыт, үтүөнү бэлэхтээбит дьонугар-сэргэтигэр, тэрилтэлэргэ махтанна.
Тэрээһиҥҥэ Москубаттан АСИ кэммиэрчэскэйэ суох секторын сайыннарыы дивизионун салайааччы Владимир Вайнер кыттыыны ылла. Кини Саха Сиригэр хас биирдии киһи ис кыаҕын арыйарга туһуламмыт көҕүлээһиннэр күүскэ үлэлииллэрин биһириирин биллэрдэ.
“Бүгүн сарсыарда “Ураты оҕолор ийэлэрин уонна аҕаларын дневниктэрэ” бырайыак сүрэхтэниитигэр сырыттым. Маннык көҕүлээһиннэр дьоҥҥо ыарахан олох балаһыанньатыттан тахсалларыгар көмө буолаллар. Хас биирдии оҕо хатыламмат, оттон ураты оҕолорго кинилэр ис кыахтарын арыйалларыгар усулуобуйа тэриллиэхтээх”, - диэн эттэ.
Бу бэртээхэй кэнсиэркэ Саха эстрадатын артыыстарын, сулустарын кытары ырыалар дьиэрэйдилэр, кэлээскэлээх оҕолор үҥкүүлээтилэр, илии хамсаныытынан ырыа иһилиннэ, муода хаамыылара буоллулар.
Үрдүк сыанаҕа аан бастакытын “Хотугу сулусчааннар” (“Северные звездочки”) ансаамбыл кыттыыны ылла. Ф.И. Авдеева аатынан Оҕо айымньытын дыбарыаһын 32 кырачаан иитиллээччитэ “Зимняя фантазия” үҥкүүнү дохсун ытыс тыаһыгар көрөөччүлэргэ билиһиннэрдэ. Олус кэрэ, намчы көстүүмнэри эдэр модельер Туйаара Стручкова айан таһаарбыт. Сахабыт Сирин бастыҥ композитордарын матыыптарынан үҥкүү дьүрүлэ таҥыллыбыт. Бырайыакка оҕолор төрөппүттэрэ актыыбанайдык көмөлөстүлэр.
Ансаамбыл салайааччытыгар, СӨ култууратын үтүөлээх үлэһитигэр, СӨ үөрэҕириитин туйгунугар Надежда Поповаҕа инклюзивнай үөрэхтээһин сайдыытыгар кылаатын иһин “Төрөппүттэр махталлара” диэн ВОРДИ бириэмийэ дипломун туттардылар.
Галина МАТВЕЕВА
Ааптар хаартыскаҕа түһэриилэрэ