Ахсынньы 13 күнүгэр И.Н. Винокуров аатынан «Айылгы» норуот айымньытын дьиэтигэр буойун учуутал, Саха Маресьева Степан Кузьмич Макаров аатынан Чурапчытааҕы гимназия 30 сыллаах үбүлүөйдээх тэрээһинэ буолла.
Үөрүүлэх тэрээһини Гимназия учууталларын кэлэктиибин хора арыйда. Гимназистар 4 тылынан хоһоон ааҕан дьону-сэргэни сөхтөрдүлэр. Оҕолор, учууталлар гимназиябыт Өрөгөй ырыатын киэн тутта ыллаатылар.
Гимназия киэн туттар выпускниктара «Басхан» өрөспүүбүлүкэтээҕи лиидэр оҕолор Кылаан кыайыылааҕа, өрөспүүбүлүктээҕи «Көтүөххэ, хотойдуу үрдүккэ!» уолан ааҕыыларын бастыҥ ааҕааччыта Андрей Степанов уонна ааттаах-суоллаах учууталбыт Сардаана Николаевна Гоголева иилээн-саҕалаан ыыттылар.
«Дьиэрэҥкэй» үҥкүү ансаамбыла чороонноох үҥкүүнү үҥкүүлээтилэр, саала иһэ ытыс тыаһынан туолла. Ырыаҕа дьарыктанар кыргыттар Сардаана Старостина уонна Кристина Куличкина ылбаҕай ырыаны бэлэхтээтилэр. «Умсулҕан» хоһоонньут уолаттар бөлөхтөрө литературнай дьүһүйүүнү көрдөрдүлэр.
Дьоро күн ыҥырыылаах ыалдьыттар эҕэрдэ тыллары эттилэр. Үрдүк ситиһиилээх, үлэлэригэр бэриниилээх учууталлары, үлэһиттэри үрдүк сыанаҕа чиэстээтилэр. Ол курдук, үөрэх уонна иитии үлэтин тэрийиигэ дьоһун кылаатын, өр сыллаах үтүө суобастаах үлэтин иһин, «Российскай Федерация уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ» бэлиэнэн физкултуура учуутала Николай Николаевич Романов наҕараадаланна.
Өр сыллаах үтүө суобастаах үлэтин, үүнэр көлүөнэни иитиигэ-үөрэтиигэ дьоһун кылаатын иһин “Идэҕэ бэриниитин иһин” бэлиэнэн саха тылын уонна литературатын учуутала Фекла Николаевна Болдовская, эбии үөрэхтээһин педагога Георгий Иванович Барашков, история уонна обществознание учуутала Марина Николаевна Филиппова «Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин систиэмэтин туйгуна» бэлиэнэн наҕараадаланнылар. Омук тылын учуутала Наталья Алексеевна Белолюбская «Педагог-наставник» бэлиэни тутта. Педагог-психолог Марфа Ивановна Аржаковаҕа, история уонна обществознание учуутала Игорь Ильич Лазаревка «Саха Сирин эрэлэ” бэлиэ туттарылынна.
Ону таһынан үгүс учууталга Махтал суруктары, Бочуоттаах грамоталары, о.д.а. наҕараадалары туттардылар.
Бэлиэ түгэнинэн выпускниктар тапталлаах гимназияларын, учууталларын эҕэрдэлээтилэр. Төрөппүттэрбит ааттарыттан, «Ситим» төрөппүт кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ Евдокия Ксенофонтовна Ван-Чу-Лин уонна кэмитиэт чилиэнэ Мария Дмитриевна Монастырева, “Эр Тойон” аҕа түмсүүтүн салайааччыта Андрей Герасимович Собакин эҕэрдэ тылы эттилэр, төрөппүттэр бэлэхтэрин туттардылар.
Степан Кузьмич Макаров аймах-билэ дьоно ыалдьыттаатылар. Кинилэр ааттарыттан Степан Кузьмич төрөппүт кыыһа Татьяна Степановна Таманнырова эҕэрдэлээтэ. Гимназия түмэлигэр улуу киһибит үтүө аатын үйэтитэр тэрээһиннэри кэрэһилиир хаартыска альбомнарын бэлэхтээтилэр.
Олус долгутуулаах, кэрэ умнуллубат түгэн биһиги оскуолатааҕы сылларбыт үтүө өйдөбүлэ буолан хаалла. Хараҕы уматар, сүрэҕи үөрдэр тэрээһин буолла. Истиҥник саныыр учууталларбыт, бары үлэһиттэр, үөрэнээччилэр Гимназиябыт өссө да үүнэрин-сайдарын, үлэҕэ-үөрэххэ үрдүктэн үрдүк ситиһиилэри дабайан иһэригэр баҕа санаабытын тиэрдэбит.
Сонун төрдө: "Саҥа олох"