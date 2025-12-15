Арассыыйатааҕы «Сыл бастыҥ учуутала-2025» күрэх өрөспүүбүлүкэтээҕи түһүмэҕэр В.Г.Короленко аатынан Амма 1 нүөмэрдээх орто оскуолатын алын кылааһын учуутала Прасковья Борисова кыттан лауреат үрдүк аатын ылан кэллэ.
Күрэххэ өрөспүүбүлүкэ араас муннугуттан, барыта 19 улуус бастыҥ учууталлара 5 күн устата илин-кэлин түһүстүлэр. Куонкурус маҥнайгы «Педагогическай интервью»түһүмэҕэр учууталлар 30 мүнүүтэ устата 10 оҕуруруктаах ыйытыыларга хоруйдаан, уустук тургутууну аастылар.
Иккис «Уруок» түһүмэххэ, Прасковья Александровна 3 кылаас үөрэнээччилэригэр «По следам тайных дорог» диэн тиэмэлээх олус интэриэһинэй аһаҕас уруок ыытта, үһүс «Маастар-кылаас» түһүмэххэ «Сайдыс» тус, авторскай оонньуутун туһунан кэпсээтэ. Үһүс түһүмэх кэннэ 10 лауреат аата билиннэ. Олор истэригэр Прасковья Александровна ааттанан салгыы блиц-турнирга, үөрэхтээһин форсаһыгар кытынна уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин туйгуна ааты, маны тэҥэ, Окороковтар педагогическай династияларын анал бирииһин ылыан ылла.
Күрэх түмүгүнэн 5 бастыҥ учуутал ахсааныгар Нерюнгри, Тикси нуучча тылын учууталлара, Бүлүү куорат география уонна Ньурбаттан биология учууталлара киирдилэр. Оттон өрөспүүбүлүкэтээҕи «Cыл бастыҥ учуутала -2025» күрэх муҥутуур кыайыылааҕынан Чурапчы гимназиятын англия уонна кытай тылларын учуутала Юлия Макарова ылла уонна Бүтүн Арассыыйатааҕы түһүмэххэ Саха сирин чиэһин көмүскүүр чиэскэ тигистэ.
Аммабыт аатын чиэстээхтик көмүскээбит Прасковья Борисованы улахан идэ таһымын көрдөрөр күрэх лауреатын аатын ылбытынан истиҥник эҕэрдэлиибит!
Сонун төрдө уонна хаарытска: "Амма олоҕо", Наталия РЯЗАНСКАЯ