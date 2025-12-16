Өрөспүүбүлүкэҕэ 62,9 тыһ туонна сиикэй үүтү бэлэмнээбиттэр, бу сыллааҕы былааны 100% толордо.
Былырыын баччаларга бэлэм кээмэйэ 59,1 тыһ туоннаҕа тэҥ этэ. 2025 сыл түмүгүн барыллаан ахсынньы 15 күнүгэр киин куоракка сиикэй үүтү оҥорон таһаарар тэрилтэлэр үлэһиттэрин мунньахтарыгар таһаарбыттар. Быйыл сиикэй үүтү соҕотуопкалыырга өрөспүүбүлүкэ судаарыстыбаннай бүддьүөтүттэн 4309 мөл солк субвенция көрүллүбүт. 3674 мөл солк суумалаах субсидияны 20 муниципальнай тэриллиигэ тиэртилэр, бу сыллааҕы үбүлээһин 85,3%-гар тэҥ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: НВК Саха тэлэгэрээм-ханаал
Хаартыска: Родион Кривогорницын/ «Саха» НКИХ