Абый улууһун Майыар нэһилиэгэр Саха Сиригэр биллэр мелодист, «Нонгдан», «Ньөлтэнкэ» эбээн норуодунай ансаамбыллары төруттээбит, Майыар оскуолатыгар өр кэмҥэ дириэктэрдээбит Иван Иванович Сорокоумов 75 сааһын бэлиэтиир «Ыллас эрэ, байааным» ахтыы киэһэтэ буолан ааста.
Бииргэ үлэлээбит коллегалара, ансаамбыллар кыттыылаахтара, үөрэппит оҕолоро ис сүрэхтэриттэн иһирэхтик аҕыннылар.
Иван Сорокоумов ырыаларын оскуола үөрэнээччилэрэ, «Сыккыс» аҕам саастаахтар ансаамбыллара, «Эдек» култуура киинин үлэһиттэрэ ыллаан, бу киэһэни киэргэттилэр. Баяҥҥа Ольга Дохунаева доҕуһуоллаата.
«Айымнылаахтык да үлэлээбит, бэйэтин кэмигэр элбэҕи да оҥорбут эбит Иван Сорокоумов. Кини үтүө дьыалалара, оҥорбут үлэтэ салҕаныах тустаахтар, аата ааттана туруохтаах», — диэн түмүктээтилэр биэчэр кыттыылаахтара.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Хотугу кыым".