Байыастарбытыгар 1,1 тонна гуманитарнай таһаҕас сөмөлүөтүнэн ыытылынна, бу биир дойдулаахтарбыт истиҥ өйөбүллэрэ диэн Ньурба улууһун хаһыата суруйар.
Анал байыаннай дьайыыга кытта сылдьар хорсун буойуттарбытыгар Сахабыт Сириттэн көмө- өйөбүл күүһүрэн, кэҥээн иһэр.
Бу сырыыга улууспутуттан 1,1 тонна ыйааһыннаах араас наадалаах таһаҕас сөмөлүөтүнэн Москубаҕа ыытылынна, онтон салгыы анал байыаннай дьайыы сиригэр-уотугар тиийиэҕэ.
Куоракка тиийбит бу 1100 киилэ ыйааһыннаах таһаҕаһы Дьокуускай куоракка үлэлиир улууспут бэрэстэбиитэлистибэтэ сүүрэн-көтөн, дьаһайсан, сөмөлүөтүнэн Москубаҕа ыыттарда.
Дьокуускайга Ньурба улууһун бэрэстэбиитэлэ Вероника Кириллова кэпсииринэн, бу таһаҕас иһигэр байыастарга тымныыттан харыстыыр тепловой пушкалар, Саҥа дьыллааҕы бэлэх нобуорун быһыытынан дойдуларын аһылыгын эгэлгэтэ уо.д.а. Ону таһынан, элбэх тус аадырыстаах баһыылкалар эмиэ бааллар. Бу баһыылкаларга чугас дьоннорун сүрэхтэрин сылааһа, таптала, эрэлэ баар курдук. Дойдуларын гуманитарнай көмөтө буойуттарбыт күүстэригэр күүс, сэниэлэригэр сэниэ эбэр.
Маннык ыарахан кэмҥэ биир дойдулаахтарбыт биир сомоҕо буолан, дьиҥнээх патриоттуу өйү-санаа холобурун көрдөрөллөр.
«Бииргэ — кыайыыга! Түмсүүлээх буоллахпытына — кыайыахпыт!» – диэн тыллар бу кэмҥэ ордук суолталаналлар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Огни Ньурбы", Геннадий АНТОНОВ.