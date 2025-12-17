Төлөпүөнүнэн албынныыр саҥа схема баарын ИДьМ сэрэтэр диэн НВК Саха тэлэгэрээм ханаал суруйар.
Түөкүттэр үлэ биэрээччилэр курдук кубулунан саҥа ньыманан дьону албынныыр буоллулар диэн ис дьыала министиэристибэтин информационнай уонна сибээс технологияларын сокуоннайа суох туһаныыны утары охсуһар департамена сэрэтэр.
Киберполицейскайдар этэллэринэн үлэ биэрээччи, тэрилтэ салайааччытын эбэтэр ааттарыттан эрийэннэр экраҥҥын устан ыыт дииллэр уонна ол киирбитин кэннэ личнай даннайдарын барытан устан ылаллар эбит. Онон экраҥҥын көрдөр диэтэхтэринэ сөбүлэһимэҥ, билбэт нүөмэрдэргитигэр эппиэттээмэҥ.